В Казанском кремле 7 мая состоится очередной лекторий лаборатории «Естественно, наука!». Увлекательное событие приурочено к российскому Дню физики, он же – день рождения Архимеда. Вас ждет встреча с доктором физико-математических наук, профессором КФУ Александром Фишманом

Новости о последних открытиях и гипотезах современной физики своей парадоксальностью зачастую ставят в тупик людей, далеких от мира естественных наук. Но пока одни ученые строят коллайдеры, все глубже проникают в тайны материи и пытаются сформулировать «теорию всего», другие по-прежнему готовы объяснять те обыденные вещи, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Они уверены, что понимание простых физических принципов может сделать эффективнее, безопаснее и просто интереснее жизнь каждого человека.

Александр Фишман в своей лекции приоткроет увлекательный мир физики, покажет, как наблюдая простые явления, человек открывал фундаментальные законы природы и находил им неожиданные практические применения.

Вам помогут разобраться в вопросах:

- Почему небо голубое, закат красный, а молоко белое? Как эти знания могут помочь больным сахарным диабетом?

- Почему меняется высота звука, когда мимо нас проезжает мотоцикл? Как эти знания помогают человеку сохранять здоровье и открывать планеты у далеких звезд?

- Что за невидимые глазом лучи излучают все тела, в том числе и мы с вами? Как с их помощью можно диагностировать заболевания, а кроме того, искать течи в газопроводах и обезвреживать минные поля?

Лекция будет сопровождаться демонстрационными опытами!

Когда и где: 7 мая, 13.00, в лекционном зале Музея естественной истории Татарстана. Вход свободный, возраст 14+. В одно время с лекцией в интерактивной лаборатории музея пройдет научное шоу для детей.

О лекторе: Александр Фишман, доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики института физики КФУ. Автор нескольких мультимедийных образовательных пособий по физике. Заслуженный работник Высшей школы Республики Татарстан.

О проекте: Лаборатория «Естественно, наука!» – казанский научно-популярный проект на базе Музея естественной истории Татарстана. Концепция проекта – совместить досуг с получением интересной информации, стимуляцией к творчеству и самообразованию. Умное воскресенье в музее – регулярные лекции и интерактивы, куда можно прийти всей семьей и выбрать интересную для своего возраста активность.