Дорогие подписчики! АО «ТАТМЕДИА» вновь объявляет для Вас розыгрыш призов.

Присылайте копии квитанций на наши издания и выигрывайте подарки. Мы остаемся верны традиции и в качестве ценных призов вновь разыграем телевизор и три цифровых фотоаппарата. Кроме того, 15 подписчиков смогут выиграть одеяла из овечьей шерсти.

Напомним, что в каждом районе Татарстана один подписчик с максимальной суммой за подписку станет обладателем поощрительного приза – независимо от результатов розыгрыша.

Стать участником розыгрыша очень просто. Основное условие акции осталось прежним – нужно выписать до 30 июня 2017 года сроком на 6 месяцев не менее трех изданий, выпускаемых именно АО «ТАТМЕДИА». Квитанции сторонних СМИ не засчитываются. Ознакомиться со списком газет и журналов, принимающих участие в акции, а также с подробными условиями акции можно на сайте tatmedia.ru.

Адреса для отправки копий подписных квитанций:

420066, г.Казань, ул.Декабристов,2

или podpiska@tatmedia.ru.

Обязательно укажите свой контактный телефон и пометку «Акция».

Розыгрыш призов состоится 18 августа 2017 года.

Реклама, 16+

Срок акции: с 15.05.17г. по 20.09.17г.

Подробности акции, количество и порядок получения призов - на сайте www.tatmedia.ru.