11 мая в Казанском (Приволжском) федеральном университете состоится юбилейное V научно-популярное событие «Ночь науки – «PRO наука в КФУ».

В программе мероприятия - лектории с участием преподавателей КФУ и приглашенных федеральных спикеров, научные бои молодых ученых, турнир по киберспорту, образовательные программы для школьников, физические опыты, кинопоказ, игровой квест, тематические выставки, математические викторины и множество других интерактивов.

Каждый год «Ночь науки» пользуется успехом у казанцев и гостей города, собирая на своих площадках около тысячи гостей. Очередная ночь будет посвящена математике и IT-технологиям в рамках мероприятий Года Лобачевского в КФУ.

Официальная церемония открытия «Ночи науки» состоится в 18.20 по адресу ул.Кремлевская, 35, сообщают организаторы.

Вход на все площадки свободный, по предварительной регистрации на сайте события.