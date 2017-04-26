В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, помощник Президента РТ Альберт Нафигин, министр экономики Республики Татарстан Артём Здунов и др., сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. 