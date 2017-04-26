Сегодня в г.Иннополис состоялось открытие Российского венчурного форума. Данный формат пришёл на смену венчурным ярмаркам и другим региональным мероприятиям, главная аудитория которых – инновационные компании и стартапы в поисках инвестиций.
В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, помощник Президента РТ Альберт Нафигин, министр экономики Республики Татарстан Артём Здунов и др., сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
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