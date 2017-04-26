Озеленять аллею, помимо других народных избранников, будут секретарь Казанской городской Думы Людмила Андреева, глава Администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов. Саженцы для этого мероприятия на свои личные деньги закупил депутат Казанской городской Думы Рустам Рамазанов. Он же является инициатором экологического субботника в Сосновой роще.

В посадке саженцев активное участие примут и члены Совета школьной молодежи Кировского и Московского районов. Ребята вместе с депутатами не только преобразят любимый парк, но и смогут пообщаться с политической элитой города и поделиться опытом общественной жизни.

Всего в парке «Сосновая роща» будет посажено около 40 деревьев