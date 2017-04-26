В субботу 29 апреля, в день общегородского субботника, депутаты Казанской городской Думы собираются высаживать деревья на Аллее депутатов парка «Сосновая роща» (ДК Химиков).

Озеленять аллею, помимо других народных избранников, будут секретарь Казанской городской Думы Людмила Андреева, глава Администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов. Саженцы для этого мероприятия на свои личные деньги закупил депутат Казанской городской Думы Рустам Рамазанов. Он же является инициатором экологического субботника в Сосновой роще.

В посадке саженцев активное участие примут и члены Совета школьной молодежи Кировского и Московского районов. Ребята вместе с депутатами не только преобразят любимый парк, но и смогут пообщаться с политической элитой города и поделиться опытом общественной жизни.

Всего в парке «Сосновая роща» будет посажено около 40 деревьев