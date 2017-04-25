Перед судом предстал 26-летний житель Татарстана Евгений Лебедев, который обвиняется в разбойном нападении и убийстве.

Лебедев разместил в интернете объявление о продаже автомобиля. 28 апреля 2016 года подсудимый пригласил потенциального покупателя в арендованный гараж, где нанес ему удар ножом и украл 300 тыс. рублей. Потерпевшему удалось сбежать. Скорая помощь, приехавшая по вызову прохожих, госпитализировала пострадавшего.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ, на следующий день мужчина от полученного ранения скончался.