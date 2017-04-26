В одном из коттеджных поселков Казани появится новый переулок и четыре улицы.
Переулок назовут «Блестящий». Улицам присвоят имена советского артиста балета, балетмейстера Рудольфа Нуреева, советского и российского джазмена, заслуженного артиста РСФСР Олега Лундстрема, музыканта, дирижера и почетного кинематографиста России Виктора Деринга, а также первого казанского полицмейстера из татар-мусульман Шагиахмета Алкина. Напомним, что в 2016 году в Казани появились улицы Подснежник, Золотая рыбка, Удивительная и т.д.
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