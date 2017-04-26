28 апреля в городе наступит окончание отопительного сезона.
Напомним, что тепло отключают тогда, когда в течение 5 суток среднесуточная температура держится на отметке 8 градусов выше нуля. Теперь будут развернуты ремонтные работы на объектах теплоснабжения для подготовки к следующему отопительному периоду. Тепловые сети АО «Татэнерго» разделили опрессовки тепловодов по времени. Так, 2-4 мая будут проведены испытания тепловодов в южной части Казани, а 10-14 мая в заречной части города.
Loading...