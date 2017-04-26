Сегодня халяль индустрия активно развивается не только в Татарстане, но и во всем мире. Открывается все больше кафе и ресторанов с халяль меню.
Причем потребителями данной продукции являются не только мусульмане. На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» спикеры рассказали об особенностях халяльного рынка в республике. Они подметили, что халяль продукция на сегодняшний день - это гарантия качества. Стандарты халяль предполагают контроль на всех этапах производства. Кроме того, халяльная продукция не содержит вредных добавок, консервантов, ГМО.
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