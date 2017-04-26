Городские власти татарстанской столицы объявили конкурс на содержание фонтанов и готовы заплатить организации, которая одержит победу в нем, почти 13 млн. рублей.

На эти средства подрядная организация должна будет расконсервировать и консервировать фонтаны, регулярно содержать их в чистоте и порядке, следить за электрооборудованием, заполнением чаш водой, содержание в исправном и чистом состоянии декоративных скульптур и архитектурных сооружений в чашах фонтанов и тому подобное. Срок контракта с мая по октябрь 2017 года.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 11 мая, их рассмотрение – 12-го, а сами торги пройдут 15 мая, сообщается на сайте госзакупок РТ.