В торжественной церемонии заселения в новое благоустроенное жилье в Чистополе принял участие председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

В Чистополе по федеральной программе переселения граждан из аварийного жилья заселен пятиэтажный 155-квартирный дом. Владельцами комфортных квартир стали 244 человека, ранее проживавшие в аварийных домах.



В торжественном мероприятии также приняли участие министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ирек Файзуллин, генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин, исполнительный директор некоммерческой организации "Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан" Талгат Абдуллин, глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов.



«Эта уникальная программа, ни в Советском Союзе, ни в России такого не было. Важно, что государство за это взялось. Те, кто получил ключи ранее, и те кто получает сегодня заслуживает это. Я сам по себе знаю, не понаслышке, как жить в бараках без удобств», - сказал Сергей Степашин.

«К июлю здесь все должно быть убрано, благоустроена территория. Звоните, пишите, если что-то будет не так, проверю. К осени этого года Татарстан полностью завершает федеральную программу переселения из аварийного жилья. На заседании Совета Федерации 5 мая, скорее всего, будет принято решение не завершать программу. Аварийного жилья меньше не становится.

К 1 сентября будет переселен один миллион человек. Это проблема всей страны. Татарстан со своими возможностями должен забыть, что такое аварийное жилье», – выразил мнение Сергей Степашин.



Министр архитектуры, строительства и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин в свою очередь поблагодарил строителей и проектировщиков дома. «Мы будем продолжать программу переселения из аварийного жилья. Республиканских программ по строительству всего более 36, сейчас мы заходим с программой ремонта поликлиник», – отметил глава ведомства.



В Татарстане в план по расселению граждан из аварийного жилищного фонда составляет 1 тыс. 112 многоквартирных жилых домов на расселяемую площадь 290,41 тыс. кв. м.