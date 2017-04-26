Сегодня ночью первым самолетом из столицы Латвии прилетел ее мэр – Нил Ушаков. Из Казани в Ригу прямой авиарейс будет два раза в неделю. Время полета почти 2,5 часа. Цена авиабилета в одну сторону от 109 евро.
По оценке экспертов, прямой рейс Казань – Рига увеличит пассажиропоток между двумя столицами более чем в два раза. Загрузка рейсов составит от 80%, а пассажиропоток за сезон приблизится к уровню 5,5 тыс. человек, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.
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