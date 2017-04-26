По оценке экспертов, прямой рейс Казань – Рига увеличит пассажиропоток между двумя столицами более чем в два раза. Загрузка рейсов составит от 80%, а пассажиропоток за сезон приблизится к уровню 5,5 тыс. человек, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.