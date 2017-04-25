Для решения особо острых экологических вопросов в республике создана рабочая группа. В ее состав войдут представители органов следствия, прокуратуры, министерства экологии и природных ресурсов РТ и Росприроднадзора по РТ, сообщили на заседании коллегии следственного управления Следственного комитета РФ по РТ.

Созданная группа будет оперативно решать наиболее острые экологические проблемы. Примеры успешной работы специалистов минэкологии РТ и силовых служб уже есть. В 2016 году министерству экологии РТ в сотрудничестве со Следственным комитетом РТ, татарстанской прокуратурой и Управлением Федеральной службы судебных приставов по РТ удалось взыскать административные штрафы и возмещение ущерба нарушителями на сумму более 143 млн рублей, что составляет 360% от результатов 2015 года.

Также по фактам причинения вреда окружающей среде было возбуждено 24 уголовных дела, что в 2,5 раза больше чем в 2015 году.