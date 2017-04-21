Свой рецепт завтрака от шефа нашим читателям предлагает Дмитрий Смирнов, шеф-повар ресторана «Пэрис» (отель Double Tree by Hilton, г. Новосибирск), участник проекта «Завтрак от шефа».

На его взгляд, идеальный завтрак должен быть сбалансированным по белкам, углеводам и витаминам. Он задает тон всему дню и дает тонус до обеда.

Рисовая каша со свежими фруктами и вишневым джемом

Ингредиенты: рис круглозерный - 200 г, молоко - 250 г, вода - 250 г, масло сливочное - 20 г, соль по вкусу, яблоко - 1 шт., банан - 1 шт., свежая мята - 3 г, вишневый джем или варенье - 100 г.

Рис варить в воде. Когда он будет уже почти готов, добавить молоко, масло и продолжать варить на малом огне до готовности, постоянно помешивая. Добавить соль по вкусу. Фрукты нарезать кубиками или слайсами и добавить в кашу при подаче, также добавить джем и веточку свежей мяты. Можно подавать с небольшой булочкой хлеба весом 25 - 30 г.