3, 5, 7, 8 и 9 мая движение по ряду казанских улиц будет ограничено в связи с проведением праздничных мероприятий и подготовкой к ним.

3 и 5 мая пройдут общевойсковые тренировки на площади Тысячелетия. Движение там будет ограничено с 18.00. 7 и 8 мая в связи с генеральной репетицией торжественного пролога и программы там также перекроют прилегающие улицы с шести вечера. В день празднования 72-й годовщины Победы площадь Тысячелетия будет закрыта для движения транспорта весь день. Откроют ее после вечернего салюта, который начнется в 22.00. Об этом сообщил на брифинге в Кабинете министров

РТ начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

3, 5 и 9 мая движение автомобилей будет ограничено на Ленинской дамбе в направлении от улицы Сибгата Хакима в сторону площади Тысячелетия. Полосу выделят лишь для движения общественного транспорта.

Ключевой площадкой 9 Мая станет и парк Победы. Рядом с ним, на улице Бондаренко, будет организована выездная праздничная торговля. Так, уже с вечера 8 мая будет перекрыт участок от улицы Чуйкова до проспекта Ямашева.

- 9 Мая после праздничного салюта жители города смогут добраться до дома на специально выделенных автобусах. Общественный транспорт будет ожидать горожан возле ЦУМа и здания «Татмедиа», - отметил Азат Абзалов.