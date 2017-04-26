Традиционно народные гулянья в честь празднования Дня Победы пройдут сразу в нескольких точках. Основным местом для казанского торжества станет площадь Тысячелетия.

В день празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в республике пройдет примерно 240 мероприятий. Планируется, что в них примут участие около полумиллиона человек. В Казани главной точкой празднования станет площадь Тысячелетия. Там в 10.00 состоится прохождение войск Казанского гарнизона. Впервые в нем примут участие и юнармейцы.

Во всех местах проведения мероприятия будут дежурить бригады скорой медицинской помощи, а общественный порядок в усиленном режиме будут охранять сотрудники полиции. Патрулировать территорию будет и конная полиция, а площадки до начала мероприятия проверят с помощью технических средств и собак. Кроме того, всем муниципалитетам рекомендовали установить инженерные постройки в местах массового скопления людей для дополнительного ограничения движения транспорта. А для исключения актов вандализма будет организована круглосуточная охрана памятников.

О ходе подготовки к 72-й годовщине Победы в ВОВ в ходе брифинга в Кабинете министров РТ рассказали помощник Президента Татарстана Лейла Фазлеева, заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима, заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

- Подготовка ко Дню Победы длится в течение всего года. Сейчас мы уже выходим на финишную прямую - 8 мая пройдет заседание республиканского оргкомитета по проведению праздничных встреч. Идеологически это мероприятия, в которых мы вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражения, и благодарим тех ветеранов, что есть с нами сегодня. Сейчас многие пытаются переписать историю. Мы этого точно не допустим! - отметила Лейла Фазлеева.

В преддверии праздника, 8 мая, пройдет встреча ветеранов с Президентом РТ Рустамом Миннихановым в Татарском академическом государственном театре оперы и балета. Почетных гостей ожидает праздничная программа, в которой вспомнят участников ВОВ из Татарстана. Кроме того, в рамках празднования Дня Победы ветераны получат поздравительные открытки и продуктовые наборы.

- Сегодня в республике проживают более 55 тысяч ветеранов ВОВ. Все они находятся под особой заботой государства, - продолжила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева. - Мы узнаем, какую поддержку получают участники войны, а какая им необходима. К примеру, актуален вопрос проведения ремонта в домах ветеранов. С 2015 по 2016 год отремонтировали 1130 помещений. Кроме того, с 2006 года на обеспечение ветеранов жильем поступило 19,7 млрд рублей. 98 процентов человек уже получили свое жилье.

Также ветераны войны и труженики тыла имеют право на бесплатное зубное и слуховое протезирование. В прошлом году у 163 ветеранов республики проверили слух, а более 15 тысяч получили консультацию по зубопротезированию. Также в преддверии 9 Мая участники войны проходят диспансерное обследование.

Особую поддержку ветеранам оказывают школьники и активисты республики. У каждого участника сражения есть свой социальный паспорт, в котором указываются сведения о социально-бытовых условиях проживания. Также патриотическое воспитание учащихся школ проводят посредством проведения различных мероприятий и конкурсов. А ребята постарше участвуют в благоустройстве кладбищ, на которых похоронены участники войны, отправляются в поисковые экспедиции.