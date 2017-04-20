Овен

При принятии решений руководствуйтесь своей интуицией, ни в коем случае не слушайте советы других. Не исключено, что в конце недели вам придется отправиться в поездку, даже если ее и не планировали. Одиночество сейчас вам противопоказано.

Телец

Вы узнаете полезную информацию, которая была долгое время скрыта от вас. Благодаря этому вам удастся разгадать непонятные и загадочные явления, которые имели место в вашей жизни в недалеком прошлом. Усилится ваша способность предвидения.

Близнецы

Фортуна к вам сейчас благосклонна, звезды предсказывают только хорошее. Не исключено, что именно на этой неделе исполнится одно из ваших заветных желаний. Вам удастся избавиться не только от вредной привычки, но и от всего старого, что мешает в жизни.

Рак

Усилия, предпринятые вами на этой неделе, дадут свои положительные результаты. При этом важно не выходить за рамки дозволенного и сложившихся правил. Удачное время для выбора главной цели на ближайшую перспективу. Дальние поездки нежелательны.

Лев

Главным на этой неделе для вас станет самообразование. В поисках новых знаний и полезного опыта вы встретите человека, который станет для вас в будущем духовным наставником и хорошим помощником в делах. Снизьте физическую активность во избежание травм.

Дева

Пришло время более решительных действий и в делах, и в личной жизни. Смелее делайте шаги к сближению с человеком, которому вы давно симпатизируйте. При этом следует сдерживать желание новых острых ощущений и балансирования на грани риска. Попробуйте изменить свой имидж.

Весы

На первый план выйдут семейные отношения. Вы будете довольны обстановкой в семье и тем, что делает ваш любимый. Для не состоящих в браке наступает время изменений - можно объявить о помолвке, познакомиться с родителями любимого. Если не уверены в себе, примите совет опытного.

Скорпион

Постарайтесь провести эту неделю как можно активнее. Дайте телу физическую встряску с целью оздоровления организма, и тогда вы добьетесь повышения иммунитета. А если избавитесь от ненужного в жизни, то и настроение улучшится. Пора пересмотреть отношения с любимым.

Стрелец

Разговоры на серьезные темы с родителями на этой неделе лучше не начинать. У одиноких появится шанс на романтические отношения. Семейных же порадуют успехи детей. Чувства влюбленных на подъеме, для них это время подарков и взаимных признаний.

Козерог

Бытовые проблемы семьи удастся решить за короткий срок. В этом вам неоценимую помощь окажут родители. Совместно проведенные выходные принесут много удовольствия и хорошее самочувствие. А может быть, стоит начать и более масштабные перемены в жизни?

Водолей

Эта неделя для вас - время поиска новых идей и впечатлений. Жизнь вокруг бурлит, вы будете нужны окружающим вас людям, в вашем общении нуждаются и друзья. Позитивная информация будет использована вами для изменения социального статуса.

Рыбы

На этой неделе следует заняться исключительно конкретными практическими вопросами. Сомнения и абстрактные размышления вкупе с мечтательным настроением вам только помешают. Но уверенности в себе для решительного шага вам все же не хватит...