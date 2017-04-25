До изобретения прививок инфекции и вирусы являлись главной причиной высокой смертности среди населения Земли и малой продолжительности жизни.

Двести с лишним лет в мире существует эффективный способ защиты человека и животных от целого ряда инфекционных и некоторых вирусных заболеваний. Первую прививку от оспы сделал в начале XIX века английский доктор Э.Дженнер.

С тех пор вакцинация (иммунизация) стала для человека самым эффективным способом профилактики опасных болезней.

В преддверии Европейской недели иммунизации, которая в этом году проходит с 24 по 30 апреля, об актуальности иммунизации рассказала заслуженный врач РТ, заведующий отделом обеспечения эпидемиологического надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Минзалия Хакимзянова.

- Иммунизация ежегодно спасает от смерти в мире 2 - 3 миллиона человек. Она всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей. За прошедшие годы благодаря профилактическим прививкам достигнуты грандиозные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями в глобальном масштабе: ликвидирована натуральная оспа - инфекция, от которой в Средние века погибало население городов и целых стран. Большинство государств на Земле имеют сертификат Всемирной организации здравоохранения как территории, свободные от полиомиелита.

Россия в составе Европейского региона с 2002 года поддерживает статус страны, свободной от полиомиелита, и вместе с мировым сообществом поставила цель в ближайшие годы достичь глобальной ликвидации полиомиелита.

- Какие прививки проводятся согласно Национальному календарю прививок?

- Вакцинация проводится против туберкулеза, коклюша, краснухи, дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, гепатита В, пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции, гриппа.

- Что такое Национальный календарь прививок?

- Национальный календарь прививок - документ, утверждаемый приказом Минздрава РФ, который определяет сроки и типы вакцинаций (профилактических прививок) в соответствии с программой обязательного медицинского страхования.

- Минзалия Василовна, где можно сделать прививки?

- Получить вакцинацию бесплатно в рамках Национального календаря профилактических прививок вы можете, обратившись к участковому врачу районной поликлиники при наличии полиса ОМС.

- Как подготовить ребенка к прививке?

- Перед прививкой и после постарайтесь не включать в питание ребенка новых пищевых продуктов, а также продуктов, на которые ваш ребенок реагирует аллергическими проявлениями. В это время следует оградить ребенка как от переохлаждения, так и от перегревания, а также от контактов с инфекционными больными.

- Если после прививки ребенок выглядит больным, он вялый, чувствует себя плохо, можно ли считать это нормальной реакцией, которую нужно просто переждать?

- Если вы обеспокоены состоянием своего ребенка, в первую очередь необходимо позвонить педиатру, курирующему вашего ребенка; если такой возможности нет, обратитесь в отделение скорой помощи ближайшей больницы.

- Является ли проведенная прививка гарантией того, что ребенок не заболеет этой инфекцией?

- Необходимо учесть, что формирование иммунитета в организме зависит от множества факторов. Но с уверенностью могу сказать, что проведенная своевременно вакцинация позволит перенести заболевание в легкой форме и избежать развития серьезных осложнений.

- Какие аргументы за необходимость сделать прививку вы бы привели нашим читателям?

- Благополучные эпидемиологические условия - это результат того, что уменьшена циркуляция возбудителей инфекций, а это в свою очередь связано с тем, что мало восприимчивых к нему людей (за счет того, что большинство привито, а кто-то и переболел). Но возбудители не исчезли, и количество инфекционных заболеваний может снова увеличиваться. В Европе отказ достаточно большого числа людей от коревой вакцинации привел к тому, что только в 2011 году было почти 30000 заболевших, из которых у 26 развился коревой энцефалит, восемь человек умерли. Следовательно, инфекция остается такой же, как и много лет назад. Прививки спасли многих, кто мог при встрече с инфекцией дать тяжелое течение, получить инвалидность и даже умереть. Если не проводить прививки, циркуляция возбудителя увеличится, и для этих детей ситуация будет серьезной. Так что пока есть возбудитель, существует и угроза заболевания. Поэтому прививка отдельно каждого человека защищает от тяжелого заболевания и смерти, а вакцинация большинства снижает риск передачи возбудителя от одного другому.

