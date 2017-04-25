Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) - обширная группа заболеваний, связанных с воспалением женских половых органов: матки, маточных труб, яичников. О проблемах женского здоровья рассказывает врач ООО ЛДЦ «Казанская клиника», акушер-гинеколог Айгуль Хасанова.

- В чем причина воспалительных заболеваний органов малого таза?

- В норме шейка матки представляет собой непреодолимое препятствие для бактерий, попавших во влагалище, и не позволяет им проникнуть выше. Если шейка матки поражена возбудителями венерических заболеваний, например гонореи или хламидиоза, она утрачивает свою барьерную функцию и уже не способна защитить от проникновения микроорганизмов во внутренние органы. Проникновение болезнетворных микроорганизмов через шейку матки в верхние половые пути сопровождается воспалительными заболеваниями органов малого таза. Около 90 процентов всех случаев воспаления обусловлены нелечеными гонореей и хламидиозом.

- А какие можно назвать факторы риска развития воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин?

- Это любое внутриматочное вмешательство: введение внутриматочной спирали, аборт, выскабливание, ранее перенесенные воспалительные заболевания женских половых органов, роды, переохлаждение. К воспалительным заболеваниям приводит беспорядочная половая жизнь с недостаточным предохранением от инфекции, а также несоблюдение правил личной гигиены.

- По каким признакам можно определить воспалительные заболевания органов малого таза?

- У многих женщин они проходят бессимптомно, и о воспалительном процессе пациентка узнает, проходя плановое обследование у гинеколога. При осмотре гинеколог обратит внимание на болезненность матки, чувствительность в области яичников, наличие «плохих» выделений из влагалища. Может наблюдаться повышенная температура тела. Для полноты картины необходимо сдать такие анализы, как общий анализ крови, общий анализ мочи, мазок на степень чистоты, мазок на хламидии и гонококки, провести УЗИ органов малого таза. Также признаками воспалительного заболевания органов малого таза могут быть нерегулярная или болезненная менструация, болезненное мочеиспускание, схваткообразные или спастические боли, не связанные с периодом месячного цикла.

- Что можно сказать о лечении?

- Лечение воспалительных заболеваний органов малого таза назначается строго врачом-гинекологом после проведения необходимых исследований. Мужчины, которые имели сексуальный контакт с женщиной с диагнозом ВЗОМТ, в течение 60 дней до появления у нее симптомов также должны пройти лечение.

- К каким последствиям могут привести воспалительные заболевания органов малого таза, если вовремя их не лечить?

- Повторные эпизоды ВЗОМТ могут привести к образованию рубцов на фаллопиевых трубах, которые в свою очередь приводят к бесплодию, внематочной (трубной) беременности или хроническим болям в области таза. Поэтому очень важно посещать гинеколога регулярно, не реже одного раза в год, а при появлении жалоб - немедленно.