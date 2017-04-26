В Доме-музее им.В.Ленина состоялся VIII шахматный турнир «Памяти Ильича» среди ветеранов.
Традиционные соревнования, приуроченные ко дню рождения Владимира Ильича Ленина, провела Центральная спортивная детско-юношеская шахматная школа олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова. В этом году в турнире приняло участие 14 шахматистов. Играли они по круговой системе в 13 туров. В итоге первое место завоевал Фарид Имамов, набравший 12 очков из 13 возможных. «Серебро» - у Дмитрия Иоффе. А бронзовым призером стал Виктор Пашков.
Ольга ИВАНЫЧЕВА, Фото пресс-службы Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова.
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