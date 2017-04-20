Скоро выхожу на пенсию. Хочу, чтобы пенсию мне приносили домой. Как это можно сделать?

Елена Васильевна

Как пояснили в управлении Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, доставка пенсии производится через кредитные организации, организации почтовой связи и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, с которыми территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации заключены договоры.

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку, и уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о доставке пенсии.

В случае выбора пенсионером организации, осуществляющей доставку, с которой у территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации договор не заключен, рассмотрение заявления пенсионера о доставке пенсии приостанавливается до заключения договора между территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации и выбранной пенсионером организацией, осуществляющей доставку, но не более чем на три месяца. При этом в заявлении о доставке пенсии пенсионером указывается организация, осуществляющая доставку, которая будет доставлять ему пенсию на период заключения договора.

Выплата начисленных сумм пенсии производится за текущий календарный месяц.