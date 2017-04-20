Если у пенсионеров несовершеннолетние дети

Скоро мы с мужем выходим на пенсию практически в одно и то же время: он в мае, а я в июне. Воспитываем 13-летнего сына. Есть ли какие-нибудь надбавки для пенсионеров, имеющих несовершеннолетних детей?

Марина Алексеевна

Уважаемая Марина Алексеевна, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, дети, не достигшие 18 лет и старше указанного возраста при условии обучения по очной форме в образовательных учреждениях РФ, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет, являются нетрудоспособными членами семьи. Поэтому в соответствии с законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» вы имеете право на повышенный фиксированный базовый размер страховой части пенсии по старости.

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