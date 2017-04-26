Это сейчас команды повернулись к фанатам лицом. Зачастую клубы могут позволить себе организовать выезд болельщиков на матч, и любители футбола с охотой пользуются такой возможностью. А было время, когда у клубов не только не было возможности брать с собой на выезд болельщиков, но и сами футболисты добирались на матч на попутных «Газелях». И это были не единичные случаи.

Тот же «Рубин» в 1994 - 1995 годах вообще оказался на грани исчезновения - команда мастеров могла попросту кануть в небытие.

В те лихие времена болельщики в складчину набирали провизии на день-два, обзванивали своих знакомых в далеких городах (если таковые находились) и отправлялись (когда группами, когда поодиночке) за любимой командой в далекий выезд.

Увы, не все успевали прибыть к началу матча, были и проколы. Но, как гласит поговорка фаната, «Выезд считается «пробитым», если в день матча ты был в городе».

Добирались на попутках, автостопом, но большой популярностью пользовались поездки на «собаках», то есть на проходящих электричках. Романтика дороги манила, а бдительная милиция рыскала по вагонам в поисках безбилетников. Что ж, в таких случаях электричку приходилось покидать, так что небольшой перегон иногда преодолевали сутками.

Когда же ты добирался до места назначения, нужно было еще и не привлекать к себе внимание болельщиков соперника.

Впечатлений от таких поездок оставалось море, особенно если твоя команда выигрывала. И обратный путь уже был малоинтересен.