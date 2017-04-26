Уважаемые читатели!

Сегодня мы объявляем для вас новый конкурс «Даешь футбол!» Он посвящен предстоящему Кубку конфедераций, розыгрыш которого состоится в России нынешним летом. Игры пройдут в четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Футбол - это не просто игра, не просто спорт номер один в мире, это состояние души. Некоторые ученые утверждают: когда сборная России выигрывает важный матч, на следующий день в стране повышается производительность труда.

Расскажите нам, какое место футбол занимает в вашей жизни. И неважно, играете ли вы сами в эту игру или нет. Вы можете быть болельщиком, другом или женой болельщика… Расскажите нам также истории околофутбольные. А может, вы не любите эту игру? Вы тоже можете стать участником нашего конкурса - напишите о причинах своей неприязни. Главное условие - не быть равнодушным.

Мы ждем от вас истории серьезные и веселые, курьезные и поучительные. Обязательное требование лишь одно: они прямо или косвенно должны быть связаны с футболом.

Пишите на адрес: 420066, Казань, а/я 231, по электронной почте - soccer@kazved.ru. Можно принести письмо в редакцию: ул. Чистопольская, д. 5. А можно просто зайти к нам и рассказать свою историю.

Итоги будут подведены после завершения Кубка конфедераций. Победителей ждут футбольные призы!