Именно 17 мая, в будний день, на стадионе Kazan Arena пройдет необычный матч. Собственно, необычность этой игры будет в том, что поединок «Рубин» - ЦСКА чемпионата РФПЛ станет тестовым - для служб стадиона, болельщиков, транспортников и органов правопорядка.

В июне-начале июля в Казани будут проходить матчи Кубка конфедераций по футболу, с целью детальной проработки всех мелочей и был назначен этот день.

17 мая планируется полностью смоделировать схему ограничения движения операционной деятельности на территории, прилегающей к стадиону. Период ограничения движения - с 18.00 до 23.00.

17 мая будет ограничено движение лишь фонового транспорта (легковых и грузовых автомобилей). Движение общественного транспорта будет осуществляться без изменения маршрутов, но при этом высадка-посадка пассажиров у стадиона Kazan Arena производиться не будет.

Частично будет закрыто движение транспорта на улице С.Хакима (на участке от пр. Амирхана до ул. Чистопольской), на проспекте Ямашева (на участке от ул. Адоратского до ул. Сибирский тракт). Более подробно с картой движения 17 мая можно ознакомиться на портале исполкома Казани.

В рамках плана управления перевозками в период подготовки и проведения в Казани матчей Кубка конфедераций транспортная доступность стадиона Kazan Arena в соответствии с требованиями ФИФА включает организацию четырех периметров безопасности и подразумевает ограничение движения неаккредитованного транспорта в непосредственной близости к стадиону в дни проведения матчей.

Кроме того, каждый, кто желает получить паспорт болельщика, должен зарегистрироваться в специальных пунктах. Пока в Казани работает один такой пункт - на ул. Баумана. С 1 мая заработает еще один вблизи нового стадиона. Обладатель паспорта болельщика сможет попасть на матч 17 мая бесплатно - ему при входе на стадион будет вручен билет.

Также обладатель паспорта болельщика при наличии билета на матч сможет бесплатно проехать на общественном транспорте в дни матчей Кубка конфедераций.