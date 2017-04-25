После публикации в «Казанских ведомостях» материала «Третья гора: затерянный мир в центре Казани» («КВ» от 6 апреля) в редакцию стали звонить читатели, обеспокоенные дальнейшей судьбой заповедного уголка нашего города. Мы продолжили актуальную тему сохранения исторической среды во время встречи с помощником Президента РТ Олесей Балтусовой.

- Исторические памятники защищены законом. А историческая среда не является объектом охраны?

- У нас законодательно определен режим исторического поселения Казани. Там прописано сохранение исторического ландшафта, но не конкретно. И когда застройщик приходит на такую историческую территорию, он начинает диктовать архитектору свои условия. В результате, как правило, от старинных улиц, переулков не остается и следа, зеленые склоны холмов превращаются в мертвые забетонированные стены.

Холмы, овраги - это исторический ландшафт Казани. Он исчезает, а вместе с ним город теряет свое неповторимое лицо. Появляются огромные торговые центры, офисные здания, высотки - точно такие же можно увидеть в любом другом российском городе…

Во всем мире понимают, что природный исторический ландшафт - одна из основных ценностей города. В Европе, например, новые здания очень бережно встраивают, вписывают в природный ландшафт.

- Третья гора в этом плане - уникальное место. Там каким-то чудом до сих пор сохранилась эта самая историческая среда…

- Да, среда сохранилась во многом благодаря тому, что Третья гора всегда держалась как-то особняком и пожары ее не особо касались. Первой и Второй горе повезло меньше. На Первой горе (улица Ульянова-Ленина) сохранилось всего 3 - 4 памятника, а все остальное выровнено и застроено современными зданиями, хотя в 1988 году для Первой горы была разработана своя охранная зона. Сейчас там можно водить экскурсии, чтобы показывать, как диссонирует современная застройка с исторической.

На Второй горе (на улице Волкова) атмосфера Казани XIX века сохранилась буквально в одном квартале - в начале улицы, где остался десяток деревянных домиков. История каждого дома - история человеческой судьбы, сложная, интересная. Поэтому неслучайно уже второй год подряд именно здесь мы будем проводить акцию по приведению в порядок фасадов деревянных домов в рамках фестиваля «Том Сойер Фест».

- У жителей Третьей горы есть интересные идеи по превращению этой исторической части в туристическую фишку Казани. Насколько это реально?

- Это вызов профессиональному архитектурному сообществу. По поводу будущего Третьей горы идет противоборство двух лагерей - новаторов и консерваторов. Новаторы говорят, что это депрессивная среда, ее необходимо убирать и строить на ее месте приличное жилье, офисы. А консерваторы выступают за грамотный и бережный подход к исторической среде. Их предложения наиболее стратегические, перспективные. Но они могут быть реализованы не за год-два и даже не за пятилетку.

- Уже есть конкретные проекты?

- В марте в Казанском государственном архитектурно-строительном университете мы провели студенческий семинар по выработке идей дальнейшего развития территории Третьей горы. Застройщик дал студентам задание, и они попытались при создании своих проектов учитывать это техническое задание, что было совсем непросто.

Были определены два победителя. Они представляли как раз два полярных подхода к решению проблемы. Реставраторы предложили создать на Третьей горе туристический уголок с мини-отелями, хостелами, выставочными залами, галереями, ремесленными мастерскими, кафе. И другое предложение было у студентов градостроительной кафедры. Их проект - это современный многоярусный жилой комплекс, офисный центр, новые улицы, чтобы разгрузить насыщенное движение автомобилей по Вишневского и Назарбаева. Но все-таки в своем проекте они оставили и небольшой участок деревянной застройки.

- Можно объединить самые интересные и рациональные идеи двух проектов в один?

- Эти два подхода «подружить» очень сложно. Конечно, изменения на Третьей горе неизбежны. Но не хотелось бы, чтобы ее так бездарно и бездумно застроили, закатали в асфальт и изменили до неузнаваемости. Было бы очень жалко потерять этот исторический район тихих извилистых улочек и переулков с деревянными домами и садами. Таких усадеб в городе почти не осталось.

Проблема сохранения исторической среды актуальна для всех городов России. И неслучайно эта тема стала одной из главных на V съезде градозащитных организаций России, который прошел в конце марта в Вологде.

В Вологде удалось сохранить русскую городскую деревянную застройку XIX - начала XX века. Эти красивые ансамбли особняков с резными наличниками, палисадами создают образ, атмосферу города. Если в центре появляются новые здания, то строятся они в традиционном стиле вологодского деревянного зодчества. Видно, что это новодел, но он органично вписывается в историческую среду и не разрушает ее.