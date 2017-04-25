Не так давно страну поразила новость о том, как жестоко две девушки-студентки издевались над беззащитными животными, а затем размещали фотографии и видео в социальных сетях. К сожалению, в последнее время таких историй о подростковой жестокости становится все больше. Почему современная молодежь стала такой агрессивной? Что делать родителям? Обо всем этом «КВ» беседуют с педагогом-психологом высшей категории МБОУ «Гимназия №3» Анной Минневалеевой.

Кто виноват в детской агрессии?

- Анна Ивановна, действительно ли современные школьники стали более злыми и агрессивными?

- Мне кажется, мы не можем говорить о том, что современные школьники стали более злыми. Однако в их поведении появляются черствость, недоверие к словам и поступкам взрослых, более спокойное отношение к окружающей действительности (жестокость на экране, в интернете, в социальных сетях), авторитеты у них отсутствуют. И конечно, это отражается на поведении подростков. Они более буднично относятся к боли и унижениям других людей. Может быть, именно из-за этого и создается впечатление, что они стали более злыми.

В то же время мы видим и огромное количество поступков, которые характеризуют их как добрых и отзывчивых. Например, они участвуют в благотворительных акциях, собирая канцтовары и книги для детдомов, памперсы для домов ребенка, корма для бездомных животных. Они помогают ветеранам ВОВ, труженикам тыла, вдовам погибших. Многие трепетно относятся к животным, на первое место в своей жизни ставят семью и семейные ценности, помогают младшим школьникам.

Таких примеров можно привести очень много. Но есть и другие, которые с безразличием и даже азартом смотрят на дерущихся одноклассников, не испытывают угрызений совести, снимая и выкладывая эти сюжеты в интернет.

- Почему одни дети помогают бездомным животным, а другие издеваются над ними?

- Создается впечатление, что дети не совсем понимают степень ответственности за совершаемые поступки. Они откровенно недоумевают, когда их наказывают за это. После эйфории наступает неизбежное наказание, и многие начинают искренне сожалеть о содеянном, раскаиваться. В таких случаях можно с уверенность говорить, что все это происходит под действием азарта, слияния с толпой. Подростки в этот момент совершенно не задумываются о последствиях, не углубляются в детали происходящего, не видят серьезность ситуации и не просчитывают результат совершаемых действий. Собственно, это происходило и раньше. Но раньше не было такого количества гаджетов, с помощью которых все случившееся быстро разносится по соцсетям.

- Кто виноват в подростковой агрессии?

- Подростковая агрессия как раньше, так и сейчас связана с пубертатным периодом. В физическом состоянии ребенка, в его психике происходят резкие и важные изменения. Ребята покинули мир детства, но еще не пришли во взрослый мир. Этим и объясняется двойственность их поступков. Перестройка гормональной системы, разница в темпах физического и духовного развития подростка не могут не отразиться на психическом состоянии. Подросток часто совершает глупости, не объяснимые с точки зрения логики поступки.

Между подростками нынешних и прошлых лет есть разница. Нынешние школьники уже с самого детства подвергаются атакам потоков различной информации. К подростковому возрасту у детей формируется поверхностное, клиповое мышление, которое пришло на смену понятийному (словесно-логическому). Поэтому ребята не могут увидеть всю глубину совершаемых действий. Они не могут сразу понять, что из происходящего хорошо, а что плохо. Осознание приходит лишь после произошедшего, да и то при условии, что ребенок все-таки включил логику и постарался проанализировать конфликтную ситуацию.

Как вести себя родителям

- Какое поведение может указывать на то, что подросток становится агрессивным?

- Психологи называют агрессивным такое деструктивное поведение, при котором наносится вред другим людям, психологический или моральный. Грубость на простые замечания или просьбы, нежелание рассказывать о своей жизни, своих мыслях и мечтах, делиться своими проблемами, просить советов должны вызвать у родителей тревогу. Именно закрытость и вспышки агрессии на обыденные, казалось бы, вещи и могут служить звоночком для мам и пап. Родители должны задуматься о том, чем живет их ребенок, что его волнует в данный момент, почему его поведение начало меняться в худшую сторону. В таких случаях необходимо наладить контакт с подростком, но важно не быть навязчивым, общаться искренне и позитивно, умело подмечая перемены в настроении и подстраиваясь под ритм и желания ребенка (при этом не пресмыкаясь, сохраняя достоинство). Важно выражать свою любовь как вербально, так и тактильно, не читать нотации, а вести конструктивный диалог. Подростки очень чувствительны к искренности и пониманию, ведь родители еще очень много значат в их жизни. Всеми путями они хотят показать свою независимость, но в душе понимают, что пока не могут без родителей и продолжают любить их и на уровне подсознания копировать их поведение.

- Какие фильмы не стоит разрешать смотреть подростку?

- Вопрос о запретах достаточно скользкий. Мы все знаем, что запретный плод сладок. И чем больше что-то запрещается, тем больше этого хочется. Наверное, можно ограничивать просмотр фильмов с откровенным насилием, ужастиков. Ограничительный ценз, стоящий сейчас на всех фильмах, может подсказать родителям, что необходимо сначала самим увидеть фильм, а уж потом давать смотреть его ребенку. Я бы могла порекомендовать обсуждать увиденное с ребенком. Очень часто такие беседы дают и родителям, и детям больше, чем нотации и запреты. Во время дискуссий родители начинают лучше понимать ребенка и могут повлиять на его мысли и действия. Ребенок в свою очередь, если находит общий язык с родителями, проникается к ним большим доверием и уважением.

- Может ли развод родителей спровоцировать жестокость подростка?

- Развод - это стресс для родителей, а для детей практически катастрофа, особенно для несформировавшейся психики младших школьников, когда они еще не могут проанализировать сложившуюся ситуацию, не могут понять родителей. Ситуация развода наносит большой вред психическому здоровью ребенка. Родители не могут стать для него чужими, если сами не захотят этого. Но этот вопрос сложный и требует отдельного разговора.

Если ребенок начал материться

- Что делать родителям, если ребенок начал материться?

- Мат и сленг в наши дни, к сожалению, стали чуть ли не нормой. Конечно, это не может не волновать как родителей, так и педагогов в школах. В учебных заведениях проходят мероприятия о чистоте русского языка, с экранов телевизоров нас призывают правильно и красиво разговаривать, но это не приносит результата. Молодежь стала хуже говорить, все больше коверкая русский язык. Причин для этого много. Во-первых, хотелось бы, чтобы родители посмотрели на себя со стороны. Многие отцы, а зачастую и матери сами вставляют нецензурную брань в свою речь, в том числе при детях. Когда мы видим 2 - 3-летних детей, витиевато выражающихся матом, даже не понимая значения сказанного, но передавая чувства, а порой и интонацию своих родителей, становится понятно, где они этого нахватались. Любые отговорки о том, что дети принесли это с улицы, из садика здесь не срабатывают. Услышав такие слова один раз (еще и не зная, что они означают), ребенок не станет этого говорить. Только многократное повторение, да еще и с сильными эмоциями дает ребенку толчок для их заучивания и воспроизведения.

СМИ пытаются воспитывать молодежь на положительных примерах, но при этом в эфир выпускаются передачи, где мы слышим мат, сленг, наш язык засоряется разными импортными словечками. Все это провоцирует детей к подражанию, они привыкают к такой форме общения. Школьный коллектив также не способствует чистоте речи: когда все вокруг матерятся, говорят на сленге, как-то не хочется быть белой вороной.

- Но ведь все идет из семьи?

- Основы воспитания должны закладываться в семье. Мы, работающие в школе, сразу видим детей, в семьях которых не принято выражаться матом. Ребята тоже иногда могут вставить словечко, находясь во взвинченном состоянии, но это у них выходит как-то коряво. Видно, что им самим не очень это приятно. А есть подростки, которым не хватает слов для связки, они не могут красиво выразиться. Дети очень наивны и часто выдают родителей.

Был у меня такой случай: привели мальчика, который матерился на уроке. Мы с ним говорим о том, как плохо использовать мат в своей речи, что это унижает его достоинство, что матерятся в своем большинстве невоспитанные, необразованные люди. И он мне на все это выдает: «А что, мой папа тоже невоспитанный?» Конечно, работать с такими детьми сложно, но приходится с юмором и хитростью выходить и из таких ситуаций.