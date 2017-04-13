С 1 марта этого года в России вступили в силу новые противопожарные правила. Отныне владельцы дачных участков, расположенных вблизи лесов, будут обязаны самостоятельно следить за пожарной безопасностью. Тот, кто пренебрежет правилами, понесет административное наказание. Корреспондент «Казанских ведомостей» узнала мнение дачников по этому поводу.

Вначале напомним, о чем гласят новые правила. Дачники, чьи участки расположены рядом с лесом, должны обеспечивать их очистку от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. В соответствии со статьей 8.32 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф: физическим лицам - от 1,5 до 3 тысяч рублей, должностным - от 10 до 20 тысяч рублей, юрлицам полагается наказание от 50 до 200 тысяч рублей.

Дачное товарищество «Кооператив» и СНТ КМПО №10 находятся в самой лесной гуще. Вокруг сосновый бор, неподалеку озеро Лесное, Сухая река - одним словом, места на загляденье. Никакого курорта не надо, все свое в шаговой доступности.

Нина Федорова, когда получила от завода свои заветные дачные сотки, была на седьмом небе от счастья. Вместе с мужем, а после и с детьми они обустраивали свой небольшой рай на краю густого соснового бора. Построили вначале деревянную будочку, затем хороший кирпичный дом. Хоть и небольшой, но двухэтажный. Свет у них есть, вода всегда в наличии, так что в последние 15 лет, как вышли с мужем на пенсию, все лето живут на даче.

О новых правилах Нина Александровна узнала по телевизору. И, конечно же, расстроилась.

- Ну сколько можно с нас, дачников, драть деньги? - говорит женщина. - За воду, за свет, за вывоз мусора плати, на уборку дорог от снега тоже раскошеливайся. Все вместе где-то 6 - 7 тысяч выходит в сезон. Хорошо хоть мы заводские, территория товарищества обустроена. А у некоторых ничего нет, но все равно приходится платить. Теперь, значит, на штрафы надо будет тратиться.

Это, конечно же, эмоции. Успокоившись и вчитавшись в новые правила, Нина Александровна поняла, что особых причин для беспокойства нет. Сухую траву они убирают по осени, выкашивают до самой земли, чтобы весной было чисто. Муж Николай Дмитриевич по своей натуре не любит беспорядка. Поэтому и на участке, и за забором у него идеальный порядок. Сорняки дачник заквашивает в специальной яме для удобрения. Сухие яблоневые ветки нарубает и напиливает, а затем складирует в специальном навесе для дров. Хороши для мангала, хотя в последние годы шашлыки на дачах тоже под запретом. Весь сухой мусор Николай Дмитриевич завязывает в пакеты и относит в специальные бункеры. Поэтому причин для возникновения пожара возле его дачи вроде бы нет.

Зато они есть у их соседей через три участка. Судя по заброшенному огородику, по заколоченным окнам, хозяева давно здесь не были. Густой бурьян не только на внутренней территории, но и за забором. А до леса каких-то 20 метров. Небольшая спичка, и в сухую ветреную погоду огонь в считанные секунды перекинется на домик, а затем и на соседние дачи. Кто должен вычищать сухостой в этом случае? Искать хозяев? А если их не то что в городе, но даже в стране нет? Живут себе где-нибудь в Италии и не заботятся о своей казанской недвижимости.

- Скорее всего, нам, соседям, придется брать на себя эту ношу, - невесело говорит Николай Дмитриевич. - Пожарные инспекторы не будут выяснять, чья трава. Товарищество одно, значит, и платить всем. Надо будет на субботники выходить.

Флера Ильясова из товарищества «Кооператив» выходить на общественную уборку не хочет. Даже если это необходимо для сохранности ее дачного домика.

- Я всю неделю работаю, и единственное время, когда могу заняться дачей, - это два дня выходных, - говорит женщина. - Так неужели я буду тратить их на субботник, вместо того чтобы убираться в домике, сажать растения на своем огороде?

Пусть уборкой занимаются те, у кого есть время, а мы, работающие, будем им платить. Вернее, вносить деньги в кассу товарищества, а отличившиеся на субботниках будут платить меньшие членские взносы.

Прокомментировать ситуацию мы попросили председателя правления Союза садоводов РТ Владимира Дейнекина. К нашему удивлению, он спокойно отнесся к новым правилам.

- Это попытка государства рублем воспитать в нас элементарную чистоплотность, - говорит Владимир Федорович. - Штрафов можно избежать, если каждый из нас просто будет поддерживать чистоту на участке и за его пределами. Другое дело - противопожарная минерализованная полоса. Сами дачные товарищества не могут снимать дерн, не положено по закону. Все земляные работы производятся только по согласию и разрешению местного самоуправления. К слову, подобные работы приходится делать как минимум 2 - 3 раза за сезон.