Научно-технический прогресс привел к наполнению окружающей среды техногенным шумом. Насколько негативно он сказывается на нашем здоровье? Как можно снизить степень вреда его влияния? На эти и другие вопросы отвечает доцент Ринат ВАФИН - специалист в области физических излучений и автор популярной книги «Электромагнитная Казань и здоровье казанцев».

- Ринат Анварович, вы более 20 лет изучаете физические поля. Насколько обычный повседневный шум неблагоприятно воздействует на организм человека?

- Повышенный шум (акустическое излучение или звук) является помехой в жизни человека. Научные изыскания однозначно установили, что адаптироваться к его воздействию организм не в состоянии, то есть к причиняющему им неудобству привыкнуть невозможно. Поэтому Всемирная организация здравоохранения рассматривает шум, обладающий существенной вредностью, как бедствие современного мира. Его повышенный уровень, согласно последним исследованиям ученых, не только приводит к глухоте, но и угнетает центральную нервную систему, порождает чувство беспокойства, вызывает гипертонию, сбивает с природного ритма пульс и способствует развитию других заболеваний.

- Какая сила звука для здоровья считается повышенной, вредной и как измерить его уровень в бытовых условиях?

- Шум измеряется в децибелах. На практике определение его уровня проводят электронным прибором - шумомером. Сила звука в жилых комнатах квартир в повседневной жизни, согласно санитарно-гигиеническим нормам, установленным в нашей стране, не должна превышать днем 40 децибел, а ночью 30. Превышение этих значений является неблагоприятным для организма и поэтому считается административным нарушением. Любой заинтересованный казанец для личных целей может приобрести бытовой измеритель шума - он есть в продаже. Но, наверное, лучше его иметь старшему по дому. Он, вооруженный таким измерителем, может по просьбе жителей определить интенсивность шума в любой квартире и, если он повышенный, об этом составить акт и в пределах своих полномочий помочь устранить источник. Или быть представителем от дома при разрешении данной проблемы в государственных учреждениях.

- Уровень шума в квартирах казанцев отвечает гигиеническим требованиям?

- Исследования показывают, что на этот вопрос однозначного ответа нет. Конечно, в квартирах домов, расположенных вдоль крупных проспектов, шум немного сильнее, чем в квартирах на второстепенных улицах. Но тут есть другая проблема. К большому сожалению, в последние годы инженерно-технические изделия, создающие повышенный уровень шума, стали вторгаться и в жилые помещения. В большинстве своем они излучают шум в пределах санитарного допуска, но среди них есть и такие, что делают жизнь человека в доме невыносимой. Например, по данным наших измерений в стандартном панельном десятиэтажном доме №11 по улице Меридианной, интенсивность звука, исходящего от работающего на пятом этаже перфоратора, в квартире на третьем этаже доходит до 71 децибела. Этот показатель явно выше допустимых санитарных требований. Получается, что возмутительно шумными ремонтными работами мы зачастую нарушаем требование государственного стандарта, заставляем страдать соседей, особенно постоянно находящихся дома пожилых людей.

- Еще вопрос о шуме в квартирах: угрожает ли он здоровью, если воздействует в пределах нормы, но круглосуточно?

- Тягостным является также воздействие на организм человека хотя и маломощных, но круглосуточных источников шума - едва слышимый гул. Например, работа инженерно-технических устройств на первом нежилом этаже в некоторых многоквартирных домах. Их продолжительный монотонный звук, на первый взгляд даже очень малой силы, в пределах санитарных норм, нередко нарушает психологический комфорт жильцов второго этажа, заставляет их страдать, причем как в дневное, так и в ночное время. Последнее высказывание может показаться неверным. Ведь здесь с нормами все в порядке, поэтому организму, согласно гигиеническим условиям, ничто не угрожает, собственнику тихо работающего устройства предъявить претензию невозможно. Однако вспомните: капля воды не может убить человека, но если она методично капает ему на голову, то очень скоро человек сойдет с ума. Как утверждают некоторые специалисты, такой же эффект капли наблюдается и с еле слышной монотонной круглосуточной шумовой нагрузкой. Она, проникая через волокна слуховых нервов, постепенно «точит» человека, приводит к значительным изменениям в состоянии здоровья.

- Насколько эффективно можно изолировать квартиру от уличного шума?

- Шум в наши квартиры проникает в основном через стыки в стенах, оконные и дверные щели. Поэтому главное внимание необходимо обратить на них. Снизить уровень шума, проникающего с улицы в жилое помещение, можно с помощью звукопоглощающих современных материалов. Сейчас их выпускается много и разного качества - от текстиля до строительной изоляции. Что касается индивидуальных средств защиты в бытовых условиях, то самый простой способ - это ушные протекторы беруши или противошумные наушники. Беруши есть в свободной продаже в аптеках. Сегодня наука уже придумала технические устройства, способные защитить от треска перфоратора, звука автомобильной сигнализации и других акустических излучателей в домашних условиях. Но, к сожалению, они пока мало находят применение в повседневной жизни, граждане еще не привыкли активно бороться с шумовой напастью, да и на полках наших магазинов такие замечательные устройства пока не замечены.

- Какая акустическая среда на улицах Казани?

- Разумеется, большие города сильно шумят. В этом плане индустриальная Казань не исключение, и для нее тоже существует реальная проблема обеспечения шумовой безопасности. Как показали наши последние масштабные исследования, она действительно ужасно сильно шумит днем и ночью. Причем источников в городе великое множество. Считается, что их количество сравнимо с численностью населения. Обычно на улицах Казани сильный фон создается круглосуточно мчащимися по улицам автомобилями, они дают до 70 процентов акустического загрязнения города. Например, уровень шума в течение светлого времени суток на больших проспектах колеблется от 75 до 82 децибел, при допуске днем - до 55, а ночью - до 45. Как видим, наблюдается некоторое превышение предельного значения. Если говорить о среднем городском фоне, то после проведения статистической обработки результатов наших измерений (в дневное время) он получился в пределах санитарно-гигиенических норм.

- Проблема шума как-то решается в нашем городе?

- Ради нашего покоя и здоровья в Казани с ним, конечно, борются. В последние годы защита горожан от назойливого шума превратилась даже в общереспубликанскую задачу. Борьба идет как на нормативно-законодательном уровне, так и самыми современными инженерно-техническими средствами. Например, с 2010 года у нас действует принятый Госсоветом Татарстана закон о соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время. В соответствии с законом те, кто нарушает покой людей с 22.00 до 6 часов утра в будничные дни (а в выходные и нерабочие праздничные дни - с 22.00 до 9.00), попадают в поле административных правонарушений, подвергаются немалому штрафу. Впрочем, по просьбе населения депутатами был скорректирован размер штрафа: например, его величина для юрлиц в сторону ужесточения (до 50 тысяч рублей). Сегодня запрещено и наказуемо «громкое использование ТВ, радио, музыкальных аппаратов, запуск пиротехнических средств, кричать, свистеть и т.д.».

Конечно, закон существует, но сегодня подавляющее большинство горожан в своих уютных квартирах все так же продолжают страдать от ужасной трескотни ремонтных инструментов, громкой музыки… Люди, не желая идти на прямой конфликт с нарушителями спокойствия, не жалуются, а просто на время уходят из дома.

- Вы упомянули об эффективных противошумовых инженерных сооружениях. В Казани они находят применение?

- Наиболее эффективными техническими средствами защиты от проникновения транспортного шума в дома являются искусственные отражающие экраны. В Казани шумозащитные экранирующие сооружения есть на нескольких улицах, один такой современный можно увидеть в районе остановки трамвая «Дворец химиков». По нашим экспериментальным данным, эффективность звукоизоляции его достаточно высока: он понижает шум на 20 - 30 децибел. Но, к сожалению, в городе таких экранов очень мало. Специалисты говорят, что возведение этих устройств дорого обходится бюджету: в зависимости от применяемого материала в среднем один километр акустического экрана облегчает казанскую казну на 15 - 30 миллионов рублей. Зеленые насаждения, ограждающие дома от улицы, защищают не очень эффективно - не более чем на 3 - 4 децибела. Это связано с тем, что звуковые волны огибают крону деревьев, хотя озеленение тоже все-таки как-то защищает.