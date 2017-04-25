Уже совсем скоро наступят долгожданные майские праздники, а с ними откроется и новый туристический сезон в республике. Казанцев и гостей города ждут по-настоящему насыщенные, интересные и разнообразные мероприятия: от запуска ретротрамвая до «Велоночи» и гастрономических фестивалей.

Ярким стартом станет массовый флешмоб «Расцветай, Казань». 29 апреля вокруг казанской «Чаши» распустятся «танцующие узоры». В гигантском хороводе танцоры в красочных костюмах выстроятся в виде орнамента из традиционного и самого узнаваемого символа Татарстана - тюльпана, который олицетворяет весеннюю природу. Начнется зрелищное мероприятие в 13.45. Среди участников флешмоба будут разыграны билеты в развлекательные центры и казанские музеи.

Кроме того, с 30 апреля и каждую субботу на площадке национального комплекса «Туган авылым» татарстанцев будут радовать театрализованные фольклорные шоу. В прошлом году их посетило почти 6 тысяч человек.

Казанцев и гостей столицы ждет и другая приятная новость: уже в начале мая по Казанке и озеру Кабан запустят речные экскурсии. Экскурсоводы будут рассказывать о нашем городе на трех языках - русском, татарском и английском.

Кроме того, в начале июня в Казани откроется новый туристический маршрут: от речного порта до железнодорожного вокзала и обратно начнет курсировать ретротрамвай. На протяжении 40 минут гости смогут послушать историю Старо-Татарской слободы и даже попробовать блюда национальной татарской кухни.

Казанское лето откроется также традиционными велопрогулками. В ночь с 3 на 4 июня в столице Татарстана в четвертый раз пройдет «Велоночь». В этом году маршрут будет проложен по местам проживания известных казанских меценатов. Напомним, в прошлом году у велосипедистов возникали конфликты с сотрудниками ГИБДД. Организаторы пообещали провести работу с участниками мероприятия, чтобы избежать подобных споров на этот раз.

Еще одним интересным событием казанского лета станет воплощение французской тематики на улицах города. Впервые в столице Татарстана в конце июля пройдет уличный фестиваль «Окно в Париж». Это проект паблик-арт, симбиоз самых активных и популярных видов искусства, с которыми человек сталкивается ежедневно: мода, фотография, архитектура, флористика, театр. Несколько дней на улицах центральной части города можно будет видеть модные показы, выставки молодых дизайнеров и другие красочные мероприятия.

Наконец, с 7 по 9 июля в столице Татарстана пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». В этом году он посвящен известному кулинару Юнусу Ахметзянову, которому в феврале этого года исполнилось бы 90 лет. Интересно, что на фестивале будут представлены блюда французской кухни, приготовленные по рецептам знаменитого шеф-повара Поля Бокюза. Таким образом, «Вкусная Казань» в этом году будет посвящена двум легендарным личностям, популяризаторам кухни своей родины.

Все эти мероприятия, безусловно, заинтересуют как горожан, так и туристов. Ожидается, что в Казани загрузка номерного фонда с 29 апреля по 1 мая составит около 72%, с 6 по 8 мая - около 80%. Это достаточно высокие цифры. Однако они могли бы быть и выше, если бы не подскочившие цены на железнодорожные билеты.

- На майские праздники цены были подняты на 50 - 70 процентов. Стоимость железнодорожного билета в купе от Москвы до Казани стала 5500 - 7000 рублей на одного человека в одну сторону, из-за этого произошло очень большое количество отказов групп, особенно детских, школьных, семейных, от запланированной поездки в Татарстан. Гостиницы, экскурсии были забронированы ранее, но как только дело дошло до бронирования билетов, как говорится, посчитали - прослезились.

Впервые в этом году был такой подъем цен на майские праздники в направлении Казани, что негативно отразилось на туристическом потоке. В РЖД это объясняют тем, что у них внедрена система динамического ценообразования: чем больше билетов продано в поезде, тем дороже становится билет на него, - рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.