Ненастная погода, ставшая главным поводом для шуток в нынешнем апреле, как ничто другое напоминает о долгожданном сезоне отпусков. И хотя россияне стали чаще выбирать отдых внутри страны, всегда есть желание отправиться в заграничное путешествие.

О том, где казанцы могут приятно и интересно провести свой отпуск, рассказала заместитель директора туристической компании «Спутник-Гермес-Казань» Екатерина Латинская.

Наиболее популярным направлением отдыха за рубежом среди россиян остается Турция. Проблем при таком выборе быть не должно: официальных заявлений об отмене чартерных или регулярных программ не поступало. Поэтому советуем россиянам не терять из виду данное направление, тем более что оно остается одним из наиболее бюджетных. Кроме того, Турция - это страна с одной из самых развитых туристических инфраструктур для отдыха с детьми.

Другим бюджетным вариантом станет отдых в Болгарии. Уровень сервиса там несколько ниже, чем на европейских курортах, зато значительно ниже и цены, везде понимают русскую речь. Болгарские курорты могут стать отличным выбором для пенсионеров, которые хотят отдохнуть с внуками.

Тем, кто готов потратить на отпуск несколько большую сумму, можно посоветовать Грецию. Для отдыха с детьми лучше подойдет полуостров Халкидики - море там прогревается раньше. Молодежь предпочитает острова Крит и Родос. Там можно легко арендовать автомобиль с навигатором, чтобы самостоятельно объездить все интересные места.

Еще один вариант отдыха в Европе - Испания. Помимо пляжного отдыха эта страна предлагает богатую экскурсионную программу. При наличии открытой шенгенской визы можно арендовать автомобиль и поехать, например, в Андорру, где один из лучших шопингов в мире.

Любители сити-туров могут отправиться в Прагу, это особенно удобно, учитывая прямые рейсы туда из Казани.

Интересным может стать отдых в Грузии, благо в нынешнем сезоне открывается прямое авиасообщение Казань - Тбилиси. С советских времен эта страна сильно изменилась, ее правительство вкладывает большие средства в туристическую сферу, требовательный турист откроет для себя качественный курортный отдых и богатую экскурсионную программу.

Довольно дорогим, но чрезвычайно приятным отдыхом станет круиз на лайнере по Средиземноморью. Его очевидное преимущество - постоянная смена обстановки: каждый день вас ожидает новый город. При этом никаких проблем с переездом, перевозом багажа. В таких круизах обычно много иностранцев, а обстановка располагает к новым знакомствам. Тем, кто не владеет иностранными языками, не следует унывать - на каждый круиз набирают русскоязычные группы с соответствующей экскурсионной программой.

Тем, кого не смущает необходимость пересадки в Москве, стоит поехать в Черногорию: это отличное сочетание чистого воздуха, потрясающих горных видов и Адриатического моря. Единственный минус - вода прогревается довольно медленно: до конца июля ехать туда с детьми не стоит. Но и остывает море тоже медленно, поэтому в Черногории можно отдыхать до конца сентября.

От поездок в Юго-Восточную Азию сейчас лучше воздержаться - там начинается сезон дождей. Впрочем, на некоторых курортах хорошая погода держится почти круглый год.

Советы отпускникам

Во-первых, лучше заранее бронировать туры. Зачастую заранее купленный тур обходится дешевле горящей путевки. К тому же вы лишаете себя возможности все обдумать, оплачивая путевку в последний момент. Визу также следует оформлять заранее, если не хотите оказаться в неприятном положении. Настоятельно рекомендуем не бронировать туры онлайн. Посетите офис лично, чтобы снизить вероятность мошенничества.

Помните, оплатив тур, вернуть свои деньги в случае отказа сразу и в полном объеме не всегда возможно. Туроператор обязан возвращать денежные средства, однако может это делать в отведенные правовыми нормами сроки. И деньги могут вам вернуть только после окончания тура. Следует ответственно подходить к планированию путешествия.