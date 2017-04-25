Небольшие домашние детские сады были придуманы в Набережных Челнах в 80-х годах прошлого века. Об интересном ноу-хау рассказала «Казанским ведомостям» бывший руководитель профкома автозавода Ляля Хазипова.

- В начале 80-х годов в городе Набережные Челны был пик строительства. КАМАЗ был объявлен комсомольской стройкой, сюда ехали молодые ребята, девчата по комсомольской путевке. Ну и, соответственно, влюблялись, женились, рожали детей. Каждый год в городе строили по 6 детских садов на 300 с лишним мест в каждом, но все равно дефицит был острый. Детишек рожали тогда много.

В то время в одном из журналов я прочитала о том, что в Риге открываются мини-детсады, в которых за малышами присматривают мамы. То есть к своим детям они берут еще нескольких, а государство выплачивает им, мамам, зарплату. Заручившись разрешением заводского руководства, отправляемся в Прибалтику. Но, увы, оказалось, что мини-сады у них не пошли. Идея провалилась.

Вернувшись, решаем внедрить свой вариант. Хорошо все продумав, взвесив, несколько раз перепроверив, вырабатываем такой проект: декретнице, имеющей медицинское или педагогическое образование, хорошую характеристику с работы, отзывы от соседей, даем на воспитание 5 - 6 детей (не считая своих). Естественно, с ее согласия. Мини-детсад в квартире прикрепляем к большому дошкольному учреждению, обеспечиваем тем же питанием, что и в детском саду (было решено, что питание будет доставлять на машине специальный сотрудник), медицинским обслуживанием. Мама-воспитатель будет смотреть за детьми, играть с ними, заниматься. Когда ребенку исполняется 5 лет, он переходит в подготовительную группу в большой детсад.

Решено, сделано. Всего в автограде было открыто 43 экспериментальных мини-детсада. Завод закупил для них необходимую мебель, раскладушки, постельное белье, инвентарь и прочее. Таким образом были устроены 350 малышей. Профком строго следил за их работой. Наши сотрудники, члены профкома, могли прийти с проверкой в любое время и без предупреждения. Надо сказать, что мам-воспитателей мы отбирали очень строго, поэтому нареканий от родителей не поступало.

Кстати, дети в таких мини-садах очень редко болели. Видимо, микроклимат был особенный. Говорю как мама ребенка, который тоже ходил в такой детсад.

Правда, стоимость родительских взносов была дороже, чем в обычном учреждении, но это объяснимо.

К сожалению, мини-детсады в автограде просуществовали всего до 1990 года. Когда пошла перестройка, не только такие, но и большие дошкольные учреждения стали закрываться, причем по всей республике.

Еще одна деталь, характеризующая то время, когда детей рожали без страха. На автозаводе работали семьями - один родитель в первую, второй - во вторую смену, чтобы дети не оставались дома одни. В те годы в заводской проходной была оборудована детская комната. Пока шла пересменка у мам и пап, дети находились в ней под присмотром штатного воспитателя, играли, общались. Нередко даже по домам расходиться не хотели. Такая вот была забота о работниках.