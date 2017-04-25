Есть у нашей страны особенно ценный золотой фонд. К сожалению, он не возрастает, а, наоборот, ежегодно, ежемесячно убывает. Речь идет об участниках Великой Отечественной войны. Один из них - Фарах Хайрутдинович Хайрутдинов. На его долю выпало четыре войны, все он прошел с честью и достоинством. Ветерану 99 лет, и 9 Мая он будет праздновать свою 72-ю победную весну.

1918 год. С момента Великой Октябрьской революции прошло чуть больше года. В это смутное время в одной из небольших деревень Сармановского района в крестьянской семье родился мальчик, которого нарекли Фарахом. Мальчик, как и предрекало его имя, вырос на радость родителям. Высокий, статный, красивый.

В 1939-м парня призвали служить в Красную Армию, и в том же году он попал на свою первую войну - в Монголию, где участвовал в боях на Халхин-Голе. Напомним, в мае 1939 года началась битва японских и советских войск на реке Халхин-Гол. Вооруженный конфликт проходил в апреле-сентябре на территории Монголии, недалеко от границы с Маньчжурией. Командовал войсками будущий маршал Парада Победы Георгий Константинович Жуков.

22-летний Фарах воевал отважно, за что получил первую свою награду - медаль «За боевые заслуги». А еще за отлично выполненное задание Фарах получил из рук генерала Жукова швейцарские часы.

- Перед нами стояла задача сделать 50-километровый марш-бросок, добыть нужную информацию и вовремя доставить ее в штаб, - рассказывает Фарах Хайрутдинович. - Мы втроем вышли из расположения в 6 утра и в 9 вечера уже вернулись. Задание было выполнено! А часы - вот они, до сих пор ходят и ни разу не были в ремонте.

Затем финская война, опасная служба в полковой разведке. Жизнь буквально на острие ножа - разведка всегда шла впереди всех войск, добывала нужную информацию. После небольшая передышка на учебу в артиллерийском училище, куда его с товарищами послали в 1940 году по распоряжению Георгия Жукова.

- Мне посчастливилось воевать под командованием нашего легендарного маршала Георгия Жукова, - вспоминает Фарах Хайрутдинович. - Тогда он был еще генералом, а после, когда наша страна одолела врага, народ назвал его маршалом Победы. После Халхин-Гола мы встретились с ним в Москве в 1942 году, я попал в его личное распоряжение, в армейскую разведку. Все оставшиеся военные годы наши пути не расходились: Сталинград, Курск, Белоруссия, Украина, Литва, Эстония, Польша и Германия. День Победы в составе армейской разведки 1-го Белорусского фронта я встретил в Берлине, поверженный Рейхстаг видел и надпись свою оставил.

Особенно врезались в память ветерана жестокие бои за Сталинград - самое трудное и кровопролитное время - с 17 июля по 19 ноября 1942 года. Здесь наш герой получил ранение в ногу, и врачи грозились ампутировать ее.

- Были порваны сухожилия, и хирурги настаивали на ампутации, - вспоминает Фарах Хайрутдинович. - Я был категорически против и ногу отстоял. После другой хирург, земляк из Казани, похвалил за настойчивость. Подлечили, через три месяца я уже был в строю. Тем, кому ногу отрезали, не суждено было долго жить.

К концу Великой Отечественной войны грудь командира разведгруппы Фараха Хайрутдинова украшали два ордена Славы, ордена Отечественной войны I и II степени, орден Красной Звезды, медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина». Орден Красной Звезды наш герой получил в Сталинграде за операцию по захвату разведчиков фельдмаршала Паулюса, пытавшихся прорваться из кольца с важным донесением.

В третьей войне Фарах Хайрутдинович участвовал с первого дня и до полной победы - завершил ее в Японии.

- Как только отгремели победные салюты, нас отправили первым эшелоном в Харбин, - продолжает ветеран. - Эта война была короткая, но яростная. Японские солдаты - фанатики. Пленных они не брали - изрубали на куски. Колодцы с питьевой водой засыпали отравой. Они не сдавались сами - погибали на месте боя. Трудности были в том, что в Харбине места гористые, транспорт не ходил. Нам приходилось передвигаться пешком в не приспособленной для гористых мест обуви. Но, несмотря на это, в течение месяца война была завершена.

После войны Фарах Хайрутдинович вернулся в Казань. В 1947 году женился на своей единственной любви - Амине. Вместе с Аминой Фатыховной они прожили 70 лет и совсем недавно отметили свою благодатную свадьбу.

В 1970 году Фарах Хайрутдинович демобилизовался и с тех пор является пенсионером по линии МВД, полковником в отставке. У него большая и дружная семья - две дочери, сын, четыре внука и семь правнуков.

В День Победы они все традиционно соберутся в родительском доме. Конечно, будет богато накрытый стол, вкусные угощения и поздравительные тосты. А во главе стола будет сидеть их отец, дед и прадед, который отстоял мир в нашей стране.