«Наши пенсионеры тоже не лыком шиты», - заявила гид, сопровождавшая нас в апрельской поездке по Италии. Она насчитала в тургруппе из 52 человек, прилетевших в аэропорт Римини со всей России, 11 тех, кому было от 55 лет и выше.

Да, наши пожилые люди по примеру своих зарубежных ровесников теперь тоже активно путешествуют. А в этой группе собрались просто заядлые путешественники, которые успели объехать полмира, совершая зарубежный вояж почти каждый год.

Кто и откуда

Удивительно, но факт. В рядах туристов-пенсионеров не оказалось ни одного дедушки - только бравые бабушки, которые, несмотря на лета и болезни, храбро путешествуют в одиночку.

Самой старшей из них - Ларисе из Ярославля - недавно исполнилось 74 года. На вид же ей можно было дать не больше 55. Изящная, в стильных джинсах, с молодежным рюкзаком за плечами и новеньким планшетом в руках, бабушка Лара на экскурсиях старалась все услышать, увидеть, запечатлеть и отослать фото родным.

Бабушка Элла, в прошлом педагог-историк, прилетела в Италию из Казани. Баба Таня, предприниматель и владелец небольшого магазина, из Липецка. Наташа, гордо заявлявшая всем при знакомстве, что не работала на пенсии ни дня, потому, мол, и успела объездить десятки стран, из Ижевска. Вторая Наташа из города Рыбинска удивила тем, что единственная из всей группы купила абсолютно все дополнительные экскурсии за... 456 евро.

Пианистка Валентина прилетела из Анапы. Эта 67-летняя бабушка отличилась тем, что в первый день приезда в Италию окунулась в Адриатическое море, температура которого была всего 14 градусов. «А мы в Анапе круглый год в море купаемся!» - пояснила путешественница.

Жанна из Подольска отправилась в Италию спустя две недели после вояжа в Венесуэлу, куда летала вместе с сыном. «А в июне мы с мужем едем на пароме по странам Скандинавии», - сообщила она о следующем своем маршруте. Бывший подполковник милиции Анна из Краснодара путешествует два раза в год. Один раз - за рубеж, второй - по России.

- Летом в моей краснодарской квартире просто душегубка. В это время я стараюсь исчезнуть из родного южного города, еду в центр России, - делилась она. - Например, этим летом запланировала отбыть на Валаам и посетить Питер.

Все бабушки-туристки, за исключением одной, выглядели стильно и современно. Многие имели последние модели мобильников, каждый вечер общались с родными по WhatsApp, просили молодых помочь, если возникали технические трудности, и активно обсуждали проблему регулярно исчезающего Wi-Fi.

Бабушка Лида была редким исключением среди своих продвинутых ровесниц. Фермерша из Калужской области носила безразмерную кофту советских времен, выглядела на все 80, но ей оказалось 62 года. Она отличилась не только прикидом, но и тем, что приехала в тур без... единого евро.

- А я думала, что здесь, как в Турции, все включено, - пояснила она и пошла по автобусу с протянутой рукой, умоляя соотечественников продать несколько евро.

В отличие от других стран Евросоюза, в итальянских отелях введен налог на проживание. При заселении там просят туристов заплатить от 1 до 10 евро за сутки в зависимости от категории гостиницы. Если бы не гид, которая помогла бабушке Лиде обменять деньги в Риме, пришлось бы нам выручать бабушку-фермершу. Зачем она поехала в столь напряженный тур по Италии (мы уезжали в 7 утра, а возвращались в 8 вечера), лично для меня осталось загадкой. На экскурсиях бабушка Лида откровенно скучала и первая неслась к скамеечкам, чтобы присесть. Ее не покорили музеи Ватикана, она зевала даже в Сикстинской капелле среди шедевров Микеланджело.

На что ездят

80% пенсионерок-путешественниц оказались юбиляршами, которым в этом году исполнилось 60, 65 и 70 лет. По их словам, дети подарили им тур в Италию в честь круглой даты. Бабушке Элле, например, исполнилось 70. Она давно живет на два города, активно помогая сыну, обосновавшемуся в Москве, растить детей. И за это он сделал ей такой царский подарок. Наташе из Рыбинска презент на юбилей преподнесла дочка, которая живет в Америке.

- Она же и валюту с собой дала, - откровенничала счастливая пенсионерка. - И еще сказала: «Мама, ни в чем себе в поездке не отказывай».

И Наташа действительно не отказывала, накупив столько подарков, что пришлось на обратном пути заплатить за багаж солидную сумму.

Предприниматель Татьяна поведала, что, продав в этом году доставшуюся ей по наследству родительскую квартиру, она не смогла отказать себе в удовольствии увидеть Апеннинский полуостров. И только бывший подполковник милиции Анна призналась, что размер пенсии (а получает она 27 тысяч) позволяет ей перемещаться по миру. Бабушки тут же Анне позавидовали, озвучив свои куда более скромные пенсионные выплаты: от 11 до 18 тысяч рублей.

- А я еду, когда у меня картина продается, - сообщила художница Света из Москвы. - Семьей-то так и не обзавелась, детей нет. Пенсия копеечная, вот и финансирую сама себя.

- А у меня сын живет в шоколаде, - улыбнулась в ответ Наташа из Ижевска. - За то, что я вырастила его детей, двух моих внуков, он теперь ни в чем мне не отказывает.

Тема благодарных, а главное - успешных детей, с которыми так повезло некоторым бабушкам-туристкам, оказалась в поездке самой обсуждаемой.

Чему удивлялись и возмущались

А еще старшее поколение туристов активно обсуждало, почему в Италии в музеях не действуют скидки для пенсионеров. Как выяснилось, виноваты санкции - скидки действительны только для жителей Евросоюза. Еще бабушки-туристки возмущались, почему на улицах Рима и в метро так мало указателей, причем на английском языке их почти нет. Как не было чая на завтрак и ужин в отелях (напитки здесь не входят в их стоимость), а также чайников.

- Вот почему я все свое вожу с собой! - победно произнесла бабушка Валя из Анапы, продемонстрировав туристам старинный кипятильник.

Кроме того, все дружно удивлялись, что в Италии нет заброшенных полей, дач и заборов. Аккуратные фермерские домики и поля, обработанные, словно по линеечке, на которых произрастают виноград, рис и фрукты, отделены друг от друга только узкими асфальтированными дорожками. И хотя за 10 дней мы проехали по территории Италии более 3 тысяч километров, побывав в 3 крупных и 7 маленьких городках, мы не видели ни одного поля, заросшего бурьяном, ни одной бродячей собаки и ни одного собачьего экскремента.

Весьма довольные псины гуляют по Италии на поводке или на руках хозяина. А вот ухоженные и упитанные кошки - сами по себе. Гид Юля рассказала, что итальянцы относятся к братьям нашим меньшим с фанатичной любовью. Когда под двери ее квартиры стали наведываться на завтрак три кошки, соседи посоветовали Юле позвонить в специальную санитарную службу.

- Приехали ветеринары, осмотрели, а затем чипировали каждую кошку и поставили всех животных на довольствие, - рассказывала гид. - Теперь каждый понедельник у меня в подъезде появляется пакет с кормом, а кошки наведываются не только на завтрак, но и на ужин.

Потеряшки

Терялись туристы-пенсионерки регулярно. Бабушка Валя, отстав от группы в Ватикане, через три часа безуспешных поисков взмолилась в соборе Святого Петра перед его статуей: «Святой Петр, отпусти меня!» И, по ее словам, неожиданно нашла обратную дорогу.

Художница Света в Риме не могла найти нужную станцию метро. Она уж было собралась ночевать в скверике на скамейке, но пересеклась с группой туристов из Майкопа, которые дружными рядами шли в метро, оказавшееся на соседней улице.

Баба Таня, единственная среди своих ровесниц путешествующая с внуком-семиклассником, разминулась с ним в картинной галерее Уффици, что во Флоренции. А когда металась в поисках мальчишки по залам с шедеврами, услышала в динамике голос гида, итальянки Сандры: «Сеньора Татьяна, внук ждет вас у входа на второй этаж». Рыдали и бабушка, и внук, и гид, растроганная преданностью русского парнишки своей бабуле.

В Венеции бабушка Аня высоко оценила сухое местное вино, которое пьется удивительно легко, как компот. Но когда она встала из-за стола, ее почему-то резко качнуло и она задела сумочкой графин с водой. «Сколько евро придется заплатить за бой посуды?» - пронеслось в голове. К великой радости туристки, хозяин ресторанчика лишь миролюбиво махнул рукой и отпустил захмелевшую Аню с миром…

Все же вместе бабушки-туристки больше всего радовались тому, что в путешествии их не подвело здоровье. У каждой в сумочке лежала аптечка, у иных даже тонометр и глюкометр, но ни медикаменты, ни приборы не пригодились. Не зря говорят: лучшее лекарство от болезней - увлекательное путешествие!