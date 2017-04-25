В связи с многочисленными обращениями работников предприятий и организаций Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан сообщает, что в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации 1 мая - праздник Весны и Труда, 9 мая - День Победы являются нерабочими праздничными днями.



В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением правительства Российской Федерации от 4 августа 2016 года №756 «О переносе выходных дней в 2017 году» в 2017 году выходной день с субботы, 7 января, перенесен на понедельник, 8 мая.

Таким образом, в 2017 году при пятидневной рабочей неделе 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8 и 9 мая являются днями отдыха.