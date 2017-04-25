9 мая в Казани маршрут «Бессмертного полка» пройдет от улицы Карла Маркса до площади Тысячелетия.

В 13.00 начнется сбор участников «Бессмертного полка» на улице Карла Маркса. В 15.00 колонна начнет свое движение к площади Свободы, далее с переходом по улице Лобачевского на улицу Кремлевскую и, спускаясь по брусчатке, попадет на площадь Тысячелетия. Всего участники пройдут 2,1 км. В каждом ряду будет по 16 - 20 человек, а общее количество горожан в шествии может достичь 100 тысяч. Об этом в ходе брифинга в Кабинете министров РТ рассказала помощник Президента Татарстана Лейла Фазлеева.

К колонне можно будет присоединиться и с улицы Толстого, Муштари, Гоголя и Жуковского. Участникам, которые стартуют не с начала маршрута, предложат встать в хвост колонны.

К «Бессмертному полку» примкнут и участники всероссийского слета «Союз-2017. Наследники Победы». Они будут нести Знамя Победы в числе первых. А возглавит колонну Президент Татарстана Рустам Минниханов.

- В акции «Бессмертный полк» примут участие горожане семьями. Будут и школьники, и совсем маленькие дети. Необходимо позаботиться о комфорте, быть готовыми к яркому солнцу или дождю. Сделать транспаранты с фотографиями участников войны можно как самостоятельно, так и в специальных агентствах. Последним мы рекомендовали установить цену минимальной, - отметила Лейла Ринатовна.

Участникам акции советуют добраться до места шествия «Бессмертного полка» на общественном транспорте, поскольку многие дороги будут перекрыты. По словам начальника управления культуры исполкома Казани Азата Абзалова, движение общественного транспорта с 13.00 до 17.00 двадцати маршрутов автобуса и пяти маршрутов троллейбуса будет изменено - их после парка Горького отправят по улице Вишневского.