Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев удостоен государственной награды Российской Федерации - звания Героя Труда Российской Федерации. Указ о присвоении звания подписал 25 апреля Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил первого Президента РТ, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с присвоением звания Героя Труда Российской Федерации.

«Глубокоуважаемый Минтимер Шарипович! Сердечно поздравляю Вас с присвоением звания Героя Труда Российской Федерации, - говорится в поздравительной телеграмме. - Это заслуженно высокая оценка Вашей беспримерно многогранной, насыщенной, плодотворной работы на благо родной республики и своего народа. Вы вывели Татарстан на качественно новые рубежи развития, сумели объединить и сконцентрировать ресурсы и созидательные усилия для достижения поставленных целей, по праву обрели прочный авторитет сильного политика, дальновидного государственного деятеля и талантливого руководителя как в родном Татарстане, так и по всей России. Уникальная, мощная личность, Вы всегда были и остаетесь первым, в том числе первым обладателем высокого звания Героя Труда России среди татарстанцев и среди глав российских регионов. Искренне рад за Вас, дорогой Минтимер Шарипович. Знаю Ваше беспокойное сердце и стремление трудиться во имя всеобщего блага, энергию и энтузиазм, которыми Вы обладаете, и от всей души желаю Вам дальнейшего активного долголетия, успехов во всех благородных начинаниях.

Зур шатлыгыгызны уртаклашам Һәм олы хөрмәтемне белдерәм.

Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов».

С присвоением высокого звания поздравили Минтимера Шаймиева Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В адрес Минтимера Шаймиева поступают поздравительные телеграммы. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, в частности, отметила: «Эта награда является свидетельством Вашего высокого профессионализма, таланта руководителя, умения эффективно решать задачи, направленные на социально-экономическое развитие Республики Татарстан, сохранение историко-культурного наследия нашей страны».