26 апреля исполнился 131 год со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. По этому случаю Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику писателю в сквере им. Г.Тукая в Казани.

Память татарского классика почтили также Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, члены правительства, руководители министерств и ведомств РТ, депутаты республиканского парламента, деятели культуры и искусства Татарстана, сообщает пресс-служба Президента РТ.

На сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Государственной премии Республики Татарстан им. Габдуллы Тукая.

Приветствуя участников церемонии, Рустам Минниханов отметил, что вручение Госпремий РТ им. Г.Тукая традиционно проходит в День родного языка. Он поблагодарил всех гостей, собравшихся в зале, и выразил надежду, что подобные встречи никогда не потеряют своей актуальности.

По словам Президента Татарстана, в республике проводится системная работа по сохранению родного языка, культуры и традиций. Данной теме посвящается много мероприятий и различных конкурсов, в которых принимают участие люди со всех уголков России и из-за рубежа. «Необходимо и впредь активно продолжать эту практику», - добавил он.

Далее состоялась церемония награждения.

Высокой награды удостоен Харис Салихов за книги «Светские и духовные мотивы в творчестве А.Пушкина, Г.Тукая и проблемы нравственного воспитания сегодня» и «Религия и наука (основы мировых религиозных и светских культур)».

Мадине Маликовой премия присуждена за книгу «Арыш тэме: роман, повесть, хатирэлэр».

Лауреатом премии стала Розалина Шагеева, посвятившая свою книгу «Розы вечности: сборник статей на татарском и русском языках» изучению национального культурного наследия Татарстана.

Почетные награды лауреаты получили из рук Президента РТ Рустама Минниханова.

Получая награду, писатель Мадина Маликова сообщила, что ее первой книге исполнилось в этом году 50 лет, передает ИА «Татар-информ». «Я посвятила всю свою жизнь литературному творчеству. Этот подарок я воспринимаю как знак большого уважения к татарской литературе и надеюсь, что статус татарского писателя всегда будет оставаться высоким», - сказала лауреат.

Харис Салихов, уважаемый в Татарстане и за его пределами религиозный и общественный деятель, также получил из рук главы республики премию. «Мне 90 лет. И свою первую книгу я написал 50 лет назад. Я посвятил свою жизнь религиозной науке», - сказал имам, получая награду, и прочитал аят из Корана.

Лауреат премии Розалина Шагеева поблагодарила руководство республики и общественность за высокое доверие. «Но дороже всех наград - Родина, родной язык, поэзия», - сказала она.

Торжество продолжилось праздничным концертом с участием артистов и творческих коллективов республики.