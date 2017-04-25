На вопросы граждан ответят представители Военного комиссариата Республики Татарстан. Телефон горячей линии: 221-80-35.

Напомним, график личного приема граждан руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти РТ, депутатами Государственного Совета РТ, сотрудниками прокуратуры РТ, сотрудниками аппарата Конституционного суда РТ и нотариусами в приемной Президента РФ в РТ размещен на официальном сайте ГФИ по РТ в разделе «Приемная Президента РФ в РТ» (http://gfi.tatarstan.ru/rus/priyomnaya-prezidenta-rf-v-rt.htm). Также свои обращения граждане могут направлять в электронном виде через интернет-приемную.