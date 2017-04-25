28 апреля, с 10.00 до 12.00 ч. на базе приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан будет проводиться «горячая линия» по вопросам призыва на военную службу, набору граждан на военную службу по контракту, морально-психологической и информационной работы с гражданами.
На вопросы граждан ответят представители Военного комиссариата Республики Татарстан. Телефон горячей линии: 221-80-35.
Напомним, график личного приема граждан руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти РТ, депутатами Государственного Совета РТ, сотрудниками прокуратуры РТ, сотрудниками аппарата Конституционного суда РТ и нотариусами в приемной Президента РФ в РТ размещен на официальном сайте ГФИ по РТ в разделе «Приемная Президента РФ в РТ» (http://gfi.tatarstan.ru/rus/priyomnaya-prezidenta-rf-v-rt.htm). Также свои обращения граждане могут направлять в электронном виде через интернет-приемную.
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