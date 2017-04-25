Чемпионат DeafSkills пройдет по 10 профессиональным компетенциям: кирпичная кладка, лабораторный химический анализ, малярные и декоративные работы, парикмахерское дело, поварское дело, сварочные технологии, сетевое и системное администрирование, столярное дело, флористика, фотография.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире живут 360 миллионов людей с нарушениями слуха, и их число постоянно растет. Из них лишь  20 % инвалидов по слуху имеют образование.

Международная ассоциация DeafSkills была создана в марте 2016 года по инициативе российских активистов. Миссия движения – привлечь внимание общественности к проблемам обучения и трудоустройства глухих людей, разрушить сложившиеся стереотипы, показать их таланты и способности.