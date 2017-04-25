В 2015 году погибших было 60 человек, то есть уровень травматизма со смертельным исходом снизилось. Об этом рассказала сегодня на встрече с журналистами министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Встреча была приурочена к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.
По данным статистики, уменьшилось и число пострадавших от несчастных случаев на производстве. Если в 2015 году пострадали 555 человек, то в 2016 году – 474. По-прежнему, самой травмоопасной отраслью остается строительство, далее в списке отраслей с повышенным риском получения травм – сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь.
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