Стоимость путевок в летние лагеря, безопасность, организация профильных смен – эти и другие актуальные проблемы детского отдыха обсудят завтра на заседании «Партийной лиги», которое состоится в Татарстанском региональном отделении «Единая Россия».
В обсуждении примут участие депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Айрат Фаррахов, депутат Государственного Совета Республики Татарстан V созыва, Председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова, руководитель Республиканского центра по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» Раиль Муратшин и заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Лариса Сулима.
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