Литературную основу композиции составят сказки и стихи Габдуллы Тукая, переведенные на русский язык. Они прозвучат в исполнении молодых актеров под мелодии из балетов «Шурале» Фарида Яруллина и «Су анасы» Энвера Бакирова, музыки Ильяса Камала, мелодии татарских национальных песен и танцев. Музыкальное сопровождение обеспечит Молодежный симфонический оркестр «Sforzando» под руководством Данияра Соколова.