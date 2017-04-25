Музыкально-поэтическая композиция по сказкам Габдуллы Тукая будет представлена 29 апреля в Дома Актера им. М. Салимжанова.
Литературную основу композиции составят сказки и стихи Габдуллы Тукая, переведенные на русский язык. Они прозвучат в исполнении молодых актеров под мелодии из балетов «Шурале» Фарида Яруллина и «Су анасы» Энвера Бакирова, музыки Ильяса Камала, мелодии татарских национальных песен и танцев. Музыкальное сопровождение обеспечит Молодежный симфонический оркестр «Sforzando» под руководством Данияра Соколова.
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