А для инвалидов и участников войны, вдовам умерших (погибших) ветеранов Великой Отечественной войны планируется вручить подарочные продуктовые наборы. Об этом рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева на брифинге, прошедшем сегодня в Кабинет Министров РТ.

Торжественное мероприятие, посвященное 72-ой годовщине Великой Победы, состоится 8 мая в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля.

9 мая пройдет традиционная церемония возложения цветов к вечному огню в Парке Победы и торжественный парад.

А с 22 по 29 мая года ветеранов Великой Отечественной войны и учащихся кадетских корпусов ждет еще одно радостное событие - теплоходный круиз. В этом году он пройдет по маршруту «Казань – Москва – Казань».

Также Юлия Абдреева сообщила, что на всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Татарстане, составлены социальные паспорта. В этом документе собраны полные сведения о социально-бытовых и социально-экономических условиях проживания ветерана, информация о кураторах, которые закреплены за конкретным ветераном, и о представителях разных учреждений, ведомств, в том числе о лечащем враче, социальном работнике, представителе органа исполнительной власти, общественных организаций, волонтерах.