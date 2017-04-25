В Казани завершился шахматный турнир, прошедший в рамках VI Фестиваля студентов медицинских и фармацевтических ВУЗов.

В соревнованиях приняло участие 11 команд. Каждая команда состояла из трех человек – двух парней и одной девушки. Турнир проходил по швейцарской системе – в 11 туров с контролем времени 30 минут каждому участнику до конца партии.

Борьба была нешуточная. В итоге сильнейшей шахматной командой оказались ребята из Уральского государственного медицинского университета (Екатеринбург). Они набрали 23 очка из 30 возможных. Всего на 0,5 очка отстала от лидера команда Сеченского университета (Москва). Третье место – у команды Кубанского государственного медицинского университета, которая набрала 19 очков.