26 апреля в казанском IT-парке состоялось открытие VII Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан»

В рамках форума проводится выставка лучших молодежных проектов, а также состоится I Поволжский чемпионат по решению социальных кейсов. Помимо прочего, участников форума ожидает насыщенная образовательная программа с участием именитых спикеров и шоу на тему «Будущее города».

Принять участие в образовательной программе форума смогут как финалисты и проектанты форума, так и остальные представители молодежи, желающие познакомиться поближе с темами форума.

Победители VII форума будут объявлены на закрытии 27 апреля в 17.00, сообщает пресс-служба МДМС РТ.