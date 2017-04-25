Уважаемые соотечественники! Примите поздравления с Днем родного языка, который в нашей республике отмечается 26 апреля. Эта дата – дань уважения многонационального татарстанского сообщества родным языкам народов республики, уникальной духовной сокровищнице, живому нематериальному культурному наследию. «О, как хорош родной язык, отца и матери язык, я в мире множество вещей через тебя навек постиг!» Эти слова великого татарского поэта Габдуллы Тукая, чье 131-летие со дня рождения также отмечается сегодня, – находят отклик в сердце каждого из нас.

Сегодня в Татарстане проживают представители более 170 национальностей. Такое многообразие придает нашей республике неповторимый полиэтничный колорит. И неслучайно так современно звучат в наши дни – в XXI веке – слова основателя национальной педагогики Константина Ушинского: «Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народов в одно великое, историческое живое целое. Он не только выражает собой жизненность народа, но есть именно эта самая жизнь». Уберечь, сохранить родной язык, в котором заключена душа нации, не дать исчезнуть ему в период глобализации – задача чрезвычайно ответственная. Каждый народ обладает фундаментальным правом на сохранение этнической и лингвистической идентичности, которые неразрывно связаны с общением и процессом познания на родном языке.

Дорогие друзья! Любовь к Отчизне, неразрывная связь с культурой предков, трудолюбие, совесть, честь и милосердие – эти непреходящие духовные ценности формируют мировоззрение и нравственность нации. Но мы всегда помним и о том, что ключ к упрочению межнационального мира и согласия – это толерантность и уважительное отношение к иным самобытным цивилизациям. Буквально несколько дней назад завершил свою работу Третий Съезд народов Татарстана. Его делегаты еще раз подтвердили общее стремление к дальнейшему совершенствованию созданных в республике политико-правовых условий и институтов, гарантирующих возможность успешного национально-культурного развития представителей всех этнических сообществ, необходимость сохранения атмосферы доверия, взаимного интереса и уважения в отношениях народов и конфессий Республики Татарстан.

И сегодня, поздравляя вас с Днем родного языка, я желаю всем крепкого здоровья и благополучия! И пусть для каждого жителя нашей республики этот день всегда будет праздником Дружбы и Взаимопонимания!