С 15 по 25 апреля в Казани проходила Всероссийская акция «Весенняя неделя добра». Особое внимание в этом году было уделено мероприятиям, посвященным экологии.
Традиционно участниками «Весенней недели добра» стали высшие и профессиональные образовательные учебные учреждения, дошкольные и школьные организации, а также предприятия. Определенному событию посвящался каждый день акции. Среди них проведение экологических уроков, акции «Их именами названы наши улицы», акция «Добрая зарядка», акция «Скворцы прилетели» и благотворительный концерт «Дорога добра». Об этом сообщили в Комитете по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г.Казани.
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