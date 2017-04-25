Саммит мэров городов исламского мира стартовал в Иране, в городе Мешхед. Казанскую делегацию возглавил первый заместитель руководителя исполкома Дамир Фаттахов. В числе делегатов и генеральный директор информационного агентства «Татар-информ» Шамиль Садыков.

«Саммит мэров городов исламского мира открылся сегодня в иранском городе Мешхед - культурной столице исламского мира в 2017 году. Большая честь участвовать от имени мэра Казани в столь значимой площадке для диалога городов, где проповедуется ислам, - сообщает в своем аккаунте в Instagram Дамир Фаттахов. - В фокусе внимания - идеи и проекты в области религиозного туризма, культурного и информационного развития наших городов».



Директор департамента международных связей муниципалитета Мешхеда, глава международного комитета cаммита Хоссейн Кашири акцентировал, что это мероприятие дает возможность поделиться решениями для исламской архитектуры и усилить исламские интернет-ресурсы в условиях глобализации.



«Укрепление религиозного туризма, открытие международных рейсов и привлечение потенциальных инвесторов - это общие вопросы для всех руководителей городов. Хотя у каждой страны есть оптимальные решения для этих вопросов, это всегда столкновение с реальными проблемами. Мы надеемся учиться и делиться опытом с вами, найти практические решения для острых вопросов, которые есть у нас в городах, открыв путь для местных, региональных и глобальных переговоров», - заявил он.



Мешхед неслучайно был выбран для проведения cаммита. Ежегодно этот город принимает огромное число паломников и туристов, а в этом году Мешхед стал культурной столицей исламского мира.