Форум граждан «Сообщество», впервые прошедший в столице Татарстана, собрал активистов и некоммерческие организации со всего Приволжского федерального округа.

Мероприятие организуется Общественной палатой РФ в каждом федеральном округе. В нынешнем году аналогичные мероприятия в Ярославле и Красноярске собрали более 3000 участников. В прошлом году по всей России в них приняли участие более 7000 человек.

О целях и задачах мероприятия журналистам рассказала один из его ведущих экспертов, член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова:

- Главная задача форумов «Сообщество» - помочь проявить себя тем людям, которые уже сегодня проявляют себя как активные граждане или еще только задумываются об этом, помочь некоммерческим организациям решить проблемы, с которыми им приходится сталкиваться, распространить опыт, который помог им справиться с ними. Форум «Сообщество» - это социальный лифт для тех людей, которые почувствовали в себе желание сделать что-то для своего района, города, страны. Также это хорошая возможность взаимодействия НКО, власти, бизнеса и СМИ.

По словам Елены Тополевой-Солдуновой, наиболее актуальная тема, обсуждаемая на встречах НКО, - это их выход на рынок социальных услуг, получение ими нового статуса исполнителей общественно полезных услуг. Нормативно-правовая база для этого уже создана, но процесс идет не слишком быстро. Для нашей страны такое решение в новинку. Рынок социальных услуг в России до недавнего времени на 99% был государственным. Появление на нем новых участников повысит конкуренцию и, как следствие, качество оказываемых услуг. Граждане тем самым выигрывают, получая возможность выбора. У некоммерческих организаций в свою очередь есть возможность решить одну из своих базовых проблем - поиск источников финансирования, получая стабильное субсидирование от государства.

Другая обсуждаемая тема на форумах «Сообщество» - развитие в России волонтерского движения. В Татарстане, по оценке Елены Тополевой-Солдуновой, этот институт хорошо развит. Еще одна функция форума - образовательная. В течение двух дней участники могли посетить множество семинаров и мастер-классов, чтобы обсудить свои проекты.

О значимости проведения форума «Сообщество» в Казани рассказал заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

- Общественная палата РТ давно ведет работу с НКО в республике, в частности, в вопросах получения ими грантов от государства. Проведение форума «Сообщество» ПФО в Казани для нас является своего рода системой оценки деятельности наших общественных организаций. Подобные мероприятия позволяют увидеть свои сильные и слабые стороны. По итогам форума станет понятно, какие направления будет развивать наша Общественная палата. Наиболее обсуждаемая тема сейчас - выход НКО на рынок социальных услуг. Однако делать это нужно постепенно и осторожно, чтобы в этой сфере не образовалась брешь с уходом государственных участников.

Слабая сторона большинства НКО - их низкая окупаемость, поэтому они нуждаются в государственной поддержке. В соответствии с постановлением правительства РТ в 2017 - 2020 годах институт НКО получит поддержку из республиканского бюджета порядка 1 млрд рублей.